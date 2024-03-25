استئناف فتح الاعتمادات المستندية للتجار لاستيراد إكسسوارات المحمول

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد فهمى، المدير التنفيذى لشركة“موبيلاتى” التابعة لمجموعة“الصافى” للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية إن أسعار بعض العلامات التجارية للهواتف الذكية المستوردة تراجعت وعلى رأسها أجهزة“آيفون” بنسبة تصل إلى 25%، بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وتوقع“فهمى” أن تسهم هذه الخطوة فى إعادة ضبط السوق وإنعاش مبيعات المحمول من جديد ولكن بشكل تدريجى خلال الشهور الست المقبلة، مع اختفاء السوق السوداء.

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تابع:“بدأت الإفراجات الجمركية لبعض شحنات أبل من الآيباد الموجودة بالموانئ المصرية، كما استأنفت البنوك عمليات فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد إكسسوارات المحمول”.

ورأى أن وجود سعر موحد للدولار سيشجع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق خاصة تلك الخاصة بتصنيع وتجميع أجهزة الهواتف، مع دخول مزيد من العلامات التجارية الكبيرة للمنافسة على التصنيع المحلى على غرار ما تفعله حاليا“سامسونج” و”شاومى” و”فيفو”.

وأكد أن“موبيلاتى” تقدم لعملائها مجموعة من المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية وملحقاتها من أشهر العلامات التجارية العالمية من خلال 22 فرعًا، بالإضافة إلى منصة التسوق الإلكترونى الخاصة بها، حيث توفر لعملائها طرق دفع متنوعة و 22 طريقة تقسيط مختلفة، منوها إلى أن شركته تداوم على طرح العروض والخصومات على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وأجهزة الألعاب والإلكترونيات المنزلية.

أشار إلى أن كافة المنتجات المباعة لها ضمان ووثيقة تأمين مجانية لمدة عام ضد الحريق والكسر والتلفيات بفعل السوائل.

وعن خطط التوسعات أوضح فهمى، أن شركته تستهدف التوسع جغرافيًا بنهاية 2024 عبر افتتاح 4 فروع جديدة فى عدة مدن منها بنها ودمياط الجديدة.