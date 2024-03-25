استئناف فتح الاعتمادات المستندية للتجار لاستيراد إكسسوارات المحمول

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال خالد فهمى، المدير التنفيذى لشركة“موبيلاتى” التابعة لمجموعة“الصافى” للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية إن أسعار بعض العلامات التجارية للهواتف الذكية المستوردة تراجعت وعلى رأسها أجهزة“آيفون” بنسبة تصل إلى 25%، بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وتوقع“فهمى” أن تسهم هذه الخطوة فى إعادة ضبط السوق وإنعاش مبيعات المحمول من جديد ولكن بشكل تدريجى خلال الشهور الست المقبلة، مع اختفاء السوق السوداء.
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تابع:“بدأت الإفراجات الجمركية لبعض شحنات أبل من الآيباد الموجودة بالموانئ المصرية، كما استأنفت البنوك عمليات فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد إكسسوارات المحمول”.
ورأى أن وجود سعر موحد للدولار سيشجع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق خاصة تلك الخاصة بتصنيع وتجميع أجهزة الهواتف، مع دخول مزيد من العلامات التجارية الكبيرة للمنافسة على التصنيع المحلى على غرار ما تفعله حاليا“سامسونج” و”شاومى” و”فيفو”.
وأكد أن“موبيلاتى” تقدم لعملائها مجموعة من المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية وملحقاتها من أشهر العلامات التجارية العالمية من خلال 22 فرعًا، بالإضافة إلى منصة التسوق الإلكترونى الخاصة بها، حيث توفر لعملائها طرق دفع متنوعة و 22 طريقة تقسيط مختلفة، منوها إلى أن شركته تداوم على طرح العروض والخصومات على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وأجهزة الألعاب والإلكترونيات المنزلية.
أشار إلى أن كافة المنتجات المباعة لها ضمان ووثيقة تأمين مجانية لمدة عام ضد الحريق والكسر والتلفيات بفعل السوائل.
وعن خطط التوسعات أوضح فهمى، أن شركته تستهدف التوسع جغرافيًا بنهاية 2024 عبر افتتاح 4 فروع جديدة فى عدة مدن منها بنها ودمياط الجديدة.
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