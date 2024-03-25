القاضى: 100 مليون دولار دبرها المصرف المتحد للمستوردين منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) دبر بنك المصرف المتحد نحو 100 مليون دولار للمستوردين منذ توجيهات المركزى للبنوك بذلك، وفقاً لما صرح به أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد.

وأشار القاضى لـ”لبورصة” إلى أن البنك المركزى وجه البنوك فى مطلع الشهر الحالى بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة فى الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.

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وأوضح القاضى أنه منذ التعويم حتى الآن شهد البنك حركة كبيرة من العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية للبنوك.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، بحصر السلع الموجودة فى الجمارك؛ بهدف العمل على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

وبلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها منذ أول يناير الماضى وحتى 18 مارس أكثر من 14.5 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.

وشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية أزمة نقص السيولة الدولارية نتج عنه تكدس البضائع المستوردة فى الموانئ نتيجة عدم توافر الدولار لدى البنوك للإفراج عن هذه السلع وفتح اعتمادات مستندية جديدة للمستوردين.

وفى 6 مارس الماضى، أعلنت مصر تحرير سعر الصرف لإصلاح الوضع ونتج عن ذلك ارتفاع الدولار يوم التعويم ليصل إلى 49.56 جنيه للشراء، ومن ثم بدأت سلسلة ارتفاعات متتالية للجنيه أمام الدولار تتخطى 6%.

واستفاد الجنيه من تأمين الحكومة حزمة دعم تزيد على 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين، والاتحاد الأوروبى، وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بجانب عودة الأموال الساخنة بشكل قوى فى مزادات الدين الحكومى.

وفى سياق آخر كشف القاضى أن حصيلة شهادات الـ30% التى طرحها البنك قبل 10 أيام وصلت إلى 500 مليون جنيه.