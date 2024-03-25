((هيئة الاستثمار)) تدرس 4 طلبات للحصول على الرخصة الذهبية

MENAFN - Al-Borsa News) كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن هناك 4 طلبات تدرسها الهيئة حاليًا للحصول على الرخصة الذهبية لشركات تعمل فى قطاعات متنوعة من بينها شركة لوجيستيات.

وأضاف هيبة فى تصريحات لـ((البورصة))، أن عدد الرخص الذهبية التى أصدرتها الهيئة حتى الأن بلغ نحو 29 رخصة.

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وتابع أن معظم الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية فى 2023 قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد فى الخطة التنفيذية المقدمة للحكومة بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.

وأشار إلى أن حصيلة الصادرات المصرية التى حققتها المناطق الحرة التابعة للهيئة وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار حالياً، متوقعا أن تنمو تلك الحصيلة خلال الفترة المقبلة.

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى يناير الماضى، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى 30 يونيو 2024.

وأضاف آنذاك، أن الزيادة المستهدفة فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20%، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات.

وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار فى نهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022.