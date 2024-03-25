((هيئة الاستثمار)) تدرس 4 طلبات للحصول على الرخصة الذهبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن هناك 4 طلبات تدرسها الهيئة حاليًا للحصول على الرخصة الذهبية لشركات تعمل فى قطاعات متنوعة من بينها شركة لوجيستيات.
وأضاف هيبة فى تصريحات لـ((البورصة))، أن عدد الرخص الذهبية التى أصدرتها الهيئة حتى الأن بلغ نحو 29 رخصة.
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وتابع أن معظم الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية فى 2023 قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد فى الخطة التنفيذية المقدمة للحكومة بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.
وأشار إلى أن حصيلة الصادرات المصرية التى حققتها المناطق الحرة التابعة للهيئة وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار حالياً، متوقعا أن تنمو تلك الحصيلة خلال الفترة المقبلة.
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى يناير الماضى، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى 30 يونيو 2024.
وأضاف آنذاك، أن الزيادة المستهدفة فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20%، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات.
وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار فى نهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022.
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