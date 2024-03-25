((أزيموت مصر)) تستعد لإطلاق صندوق أسهم إسلامى

MENAFN - Al-Borsa News) كشف أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، عن خطة شركته لإطلاق صندوق جديد يستثمر فى أسهم المؤشر الإسلامى بعد إطلاقه من قبل البورصة المصرية، وسيكون بمثابة النسخة الإسلامية من صندوق فرص للأسهم.

وتوقع أبو السعد فى تصريحات لـ((البورصة)) إطلاق الصندوق قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب إطلاق شريحة جديدة من صندوق استحقاق بالدولار.

موضوعاتارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بتداولات 3.2 مليار جنيه محللون: مؤشر البورصة الرئيسى يختبر مستويات المقاومة لاستعادة الصعود شراكة بين“ميد تقسيط” و”باي موب” لتعزيز سبل التمويل الاستهلاكي في مصر

أضاف أن حجم صندوق فرص للاستثمار فى الأسهم بلغ حاليًا أكثر من 700 مليون جنيه، ويحقق عوائد جيدة للمستثمرين، حتى بات من أكبر صناديق الاستثمار فى الأسهم بمصر مستفيدًا من السيولة الموجودة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن نمو أحجام الصناديق قاد الأصول تحت الإدارة للنمو لتصل إلى 19 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل حجم أصول تحت الإدارة بلغ نحو 17 مليار جنيه بنهاية 2023.

وتوقع أن يصل حجم الأصول تحت الإدارة بعد إطلاق الصناديق المرتقبة إلى نحو ما بين 22 و23 مليار جنيه، كاشفًا عن أن هناك خطة لإطلاق صندوق جديد خلال الربع الأخير من العام الجارى بحجم كبير رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل حوله ولكنه ضمن خطة الشركة لإطلاق صناديق بأفكار جديدة.

وذكر أن الشركة ستطلق أول منصة إلكترونية لصناديق الاستثمار فى مصر” أزيموت إنفست Azimut Invest”، على أن يستهدف التطبيق السماح للعملاء بالاستثمار فى الصناديق والتعرف على المعلومات والبيانات الخاصة بها، من أداء الصندوق، وكيفية الاستثمار، ومن الذى يقوم بإدارته ونشرة الاكتتاب.

قال إن الشركات التى تتعامل فى تحويل الأموال إلكترونيًا تواجه مشاكل مع البنوك، حيث ترفض البنوك ربط أنظمتها بأنظمة أخرى لتسريع عملية التحويل، وخاصة لتخوفها من مشكلات الأمن الإلكترونى ولذلك تواجه جميع الشركات بعض التأخير بالتعاملات الإلكترونية.