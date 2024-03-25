Tuesday, 26 March 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أزيموت مصر)) تستعد لإطلاق صندوق أسهم إسلامى

3/25/2024 11:21:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، عن خطة شركته لإطلاق صندوق جديد يستثمر فى أسهم المؤشر الإسلامى بعد إطلاقه من قبل البورصة المصرية، وسيكون بمثابة النسخة الإسلامية من صندوق فرص للأسهم.

وتوقع أبو السعد فى تصريحات لـ((البورصة)) إطلاق الصندوق قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب إطلاق شريحة جديدة من صندوق استحقاق بالدولار.

موضوعات متعلقة ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بتداولات 3.2 مليار جنيه محللون: مؤشر البورصة الرئيسى يختبر مستويات المقاومة لاستعادة الصعود شراكة بين“ميد تقسيط” و”باي موب” لتعزيز سبل التمويل الاستهلاكي في مصر

أضاف أن حجم صندوق فرص للاستثمار فى الأسهم بلغ حاليًا أكثر من 700 مليون جنيه، ويحقق عوائد جيدة للمستثمرين، حتى بات من أكبر صناديق الاستثمار فى الأسهم بمصر مستفيدًا من السيولة الموجودة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن نمو أحجام الصناديق قاد الأصول تحت الإدارة للنمو لتصل إلى 19 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل حجم أصول تحت الإدارة بلغ نحو 17 مليار جنيه بنهاية 2023.

وتوقع أن يصل حجم الأصول تحت الإدارة بعد إطلاق الصناديق المرتقبة إلى نحو ما بين 22 و23 مليار جنيه، كاشفًا عن أن هناك خطة لإطلاق صندوق جديد خلال الربع الأخير من العام الجارى بحجم كبير رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل حوله ولكنه ضمن خطة الشركة لإطلاق صناديق بأفكار جديدة.

وذكر أن الشركة ستطلق أول منصة إلكترونية لصناديق الاستثمار فى مصر” أزيموت إنفست Azimut Invest”، على أن يستهدف التطبيق السماح للعملاء بالاستثمار فى الصناديق والتعرف على المعلومات والبيانات الخاصة بها، من أداء الصندوق، وكيفية الاستثمار، ومن الذى يقوم بإدارته ونشرة الاكتتاب.

قال إن الشركات التى تتعامل فى تحويل الأموال إلكترونيًا تواجه مشاكل مع البنوك، حيث ترفض البنوك ربط أنظمتها بأنظمة أخرى لتسريع عملية التحويل، وخاصة لتخوفها من مشكلات الأمن الإلكترونى ولذلك تواجه جميع الشركات بعض التأخير بالتعاملات الإلكترونية.

MENAFN25032024000202011048ID1108020533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث