((أزيموت مصر)) تستعد لإطلاق صندوق أسهم إسلامى

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، عن خطة شركته لإطلاق صندوق جديد يستثمر فى أسهم المؤشر الإسلامى بعد إطلاقه من قبل البورصة المصرية، وسيكون بمثابة النسخة الإسلامية من صندوق فرص للأسهم.
وتوقع أبو السعد فى تصريحات لـ((البورصة)) إطلاق الصندوق قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب إطلاق شريحة جديدة من صندوق استحقاق بالدولار.
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أضاف أن حجم صندوق فرص للاستثمار فى الأسهم بلغ حاليًا أكثر من 700 مليون جنيه، ويحقق عوائد جيدة للمستثمرين، حتى بات من أكبر صناديق الاستثمار فى الأسهم بمصر مستفيدًا من السيولة الموجودة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن نمو أحجام الصناديق قاد الأصول تحت الإدارة للنمو لتصل إلى 19 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل حجم أصول تحت الإدارة بلغ نحو 17 مليار جنيه بنهاية 2023.
وتوقع أن يصل حجم الأصول تحت الإدارة بعد إطلاق الصناديق المرتقبة إلى نحو ما بين 22 و23 مليار جنيه، كاشفًا عن أن هناك خطة لإطلاق صندوق جديد خلال الربع الأخير من العام الجارى بحجم كبير رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل حوله ولكنه ضمن خطة الشركة لإطلاق صناديق بأفكار جديدة.
وذكر أن الشركة ستطلق أول منصة إلكترونية لصناديق الاستثمار فى مصر” أزيموت إنفست Azimut Invest”، على أن يستهدف التطبيق السماح للعملاء بالاستثمار فى الصناديق والتعرف على المعلومات والبيانات الخاصة بها، من أداء الصندوق، وكيفية الاستثمار، ومن الذى يقوم بإدارته ونشرة الاكتتاب.
قال إن الشركات التى تتعامل فى تحويل الأموال إلكترونيًا تواجه مشاكل مع البنوك، حيث ترفض البنوك ربط أنظمتها بأنظمة أخرى لتسريع عملية التحويل، وخاصة لتخوفها من مشكلات الأمن الإلكترونى ولذلك تواجه جميع الشركات بعض التأخير بالتعاملات الإلكترونية.
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