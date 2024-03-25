المالية: 397 مليار جنيه قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة للخزانة بنهاية يونيو الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت وزارة المالية أن إجمالى المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بنهاية العام المالى الماضى ارتفعت إلى397 مليار جنيه مقابل 347.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الأسبق.
وبحسب بيانات الحساب الختامى للسنة المالية الماضية، الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، شكلت المتأخرات الضريبية المُتنازع عليها 80% من المتأخرات بقيمة 316.1 مليار جنيه مقابل 294.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022.
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فيما ارتفعت المستحقات غير المتنازع عليها إلى نحو 80.9 مليار جنيه مقابل 52.8 مليار جنيه.
وكشفت“المالية” أن 35% من المتأخرات لا يمكن تحصيلها بالمصالح الإيرادية.
وتشمل تلك المتأخرات سوى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والضرائب العقارية، لكن تضمن المتأخرات الأخرى المستحقة للمالية من المساهمات والفوائض والقروض والتى بلغت نحو 23 مليار جنيه.
ووفقا للحساب الختامى تتضمن المتأخرات ضرائب على الدخل وضرائب قيمة مضافة للعام المالى الماضى 347.7 مليار جنيه مقابل 307.7 مليار جنيه العام المالى الأسبق، بينها 296.4 مليار جنيه مٌتنازع عليها مقارنة مع 276.1 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الضرائب الجمركية المتأخرة للعام المالى الماضى 42.2 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار جنيه، بينها 17.4 مليار جنيه مُتنازع عليه.
كما ارتفع إجمالى المتأخرات للضرائب العقارية إلى 7.1 مليار جنيه فى السنة المالية الماضية، مقابل 4.8 مليار جنيه فى العام المالى الأسبق.
وارتفع إجمالى قيمة المتأخرات غير المتنازع عليها للضرائب العقارية إلى 4.8 مليار جنيه فى السنة الماضية، مقابل 3.5 مليار جنيه العام المالى الأسبق، فيما بلغ إجمالى المتنازع عليه للضرائب العقارية 2.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 1.3 مليار جنيه العام المالى الأسبق.
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