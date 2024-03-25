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المالية: 397 مليار جنيه قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة للخزانة بنهاية يونيو الماضى

3/25/2024 11:21:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت وزارة المالية أن إجمالى المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بنهاية العام المالى الماضى ارتفعت إلى397 مليار جنيه مقابل 347.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الأسبق.

وبحسب بيانات الحساب الختامى للسنة المالية الماضية، الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، شكلت المتأخرات الضريبية المُتنازع عليها 80% من المتأخرات بقيمة 316.1 مليار جنيه مقابل 294.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022.

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فيما ارتفعت المستحقات غير المتنازع عليها إلى نحو 80.9 مليار جنيه مقابل 52.8 مليار جنيه.

وكشفت“المالية” أن 35% من المتأخرات لا يمكن تحصيلها بالمصالح الإيرادية.

وتشمل تلك المتأخرات سوى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والضرائب العقارية، لكن تضمن المتأخرات الأخرى المستحقة للمالية من المساهمات والفوائض والقروض والتى بلغت نحو 23 مليار جنيه.

ووفقا للحساب الختامى تتضمن المتأخرات ضرائب على الدخل وضرائب قيمة مضافة للعام المالى الماضى 347.7 مليار جنيه مقابل 307.7 مليار جنيه العام المالى الأسبق، بينها 296.4 مليار جنيه مٌتنازع عليها مقارنة مع 276.1 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الضرائب الجمركية المتأخرة للعام المالى الماضى 42.2 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار جنيه، بينها 17.4 مليار جنيه مُتنازع عليه.

كما ارتفع إجمالى المتأخرات للضرائب العقارية إلى 7.1 مليار جنيه فى السنة المالية الماضية، مقابل 4.8 مليار جنيه فى العام المالى الأسبق.

وارتفع إجمالى قيمة المتأخرات غير المتنازع عليها للضرائب العقارية إلى 4.8 مليار جنيه فى السنة الماضية، مقابل 3.5 مليار جنيه العام المالى الأسبق، فيما بلغ إجمالى المتنازع عليه للضرائب العقارية 2.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 1.3 مليار جنيه العام المالى الأسبق.


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