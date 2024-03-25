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محمد بن راشد: حكومة دبي رديف للتميز وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات

3/25/2024 10:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص سموه على تشجيع التميز وتكريم المتميزين، وأن حكومة دبي أصبحت رديفاً للتميز.

كما أكد سموه أن التميز رحلة وليست وجهة، وأن توقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه على منصة ((إكس))، أمس، قال فيها: ((شهدت اليوم حفل برنامج دبي للتميز الحكومي وتكريم الفائزين والمؤسسات المتميزة، 27 عاماً ونحن نشجع التميز ونكرم المتميزين، وننشر ثقافة كانت جديدة في العمل الحكومي، واليوم بحمدالله أصبحت حكومتنا مرادفاً للتميز، رسالتي للجميع، التميز رحلة، وليست وجهة، وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، ورضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، ونحن في سباق للاقتراب منها، تستمر الرحلة وإن تغيرت المواقع، وتبدلت الأسماء، لتبقى وترقى في درجات المجد بلادنا)).

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