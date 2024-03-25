محمد بن راشد: قصة نجاح دبي استندت إلى التطوير والتحسين المستمر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر للإمكانات البشرية والتجهيزات التقنية، لرفع مستويات الكفاءة في كل التخصصات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وأن العمل الحكومي فيها أصبح نموذجاً عالمياً بسعيه الدائم نحو تحقيق مراكز الصدارة والريادة والفوز بها، في حين يبقى الهدف الأسمى هو خدمة الناس.

وقال سموه: ((أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود.. واليوم نجني ثماره محلياً وعالمياً.. يسعدني أن أرى مسيرة التميز في تقدم وازدهار بتنافس جوهره التكامل.. وتبقى خدمة الناس وتلبية متطلباتهم الهدف والغاية)).

وأضاف سموه: ((نجحنا في جعل التميز مرادفاً لاسم دبي في كل المجالات.. وثقتنا في كوادرنا كبيرة لترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للعمل الحكومي الأكثر فاعلية.. فقد أطلقنا برنامج التميز الحكومي قبل 27 عاماً ليصبح الأداء المتميز اليوم علامة مسجلة لدبي.. ولدينا المزيد من الخطط والفرص لمستقبل العمل الحكومي.. ومجتمعنا يتوقع منا الأفضل، ونحن قادرون على تحقيق تطلعاتهم وتوقعاتهم)).

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين قائلاً: ((أبارك للفائزين وأقول لهم أنتم روّاد العمل الحكومي.. وقدوة في الأداء المُلهِم والابتكار المستمر.. وأهنئ جميع المشاركين على ما حققوه من إنجازات.. وأملي أن أرى الجميع فائزاً ضمن المراكز الأولى في الدورة المقبلة)).

واختتم سموه بقوله: ((فخور بالأداء الرفيع لحكومة دبي.. وطموحاتنا الكبيرة للمستقبل تستدعي مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة.. ويسعدني أن أرى المزيد من التنافس والتكامل بين دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها.. نريد دبي أن تكون دائماً صاحبة الكفة الراجحة في مختلف ميادين التنافسية.. فنحن من بدأنا نهج التميُّز، ومستمرون عليه، لأننا لا نرضى إلا بالمركز الأول)).

تكريم

جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. كما حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة المديرين العامين وكبار المسؤولين.

وشهد حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، إعلان جوائز البرنامج، بعد اختتام المرحلة النهائية من تقييم أداء 30 جهة حكومية بدبي ضمن 12 فئة مؤسسية و8 فئات لأوسمة دبي للتميز في دورة العام 2024 من البرنامج. وكرّمت جوائز البرنامج لهذا العام، 3 فئات مؤسسية جديدة، هي الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة مشتركة.

منظومة محدثة

ويأتي تكريم الفائزين ببرنامج دبي للتميز الحكومي 2024، تتويجاً لعملية التقييم الشاملة التي شهدها البرنامج وفقاً للمنظومة المحدثة للتميز الحكومي التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023، بمعايير مبتكرة تشمل الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات البشرية، وتقوم على ثلاثة محاور، هي الرؤية، والقيمة المميزة، وممكّنات التطوير.

سبق في التميز

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، أن البرنامج يشكّل سابقة على مستوى المنطقة في مستواه المتقدم ومقاييسه التقييمية العلمية الدقيقة، وهو اليوم معيار عالمي للبرامج التي تقيّم الأداء الحكومي وتكرّم مبادراته وتحفّز خدماته المتميزة، منذ أن أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبيناً أنه برؤية سموه وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سيواصل البرنامج عمله محرّكاً وممكناً لتطوير القطاع الحكومي. وقال معاليه: ((أتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين من الجهات والأفراد على تميزهم وتكريمهم من قبل القيادة الرشيدة، فقد أثبتت جميع الجهات المشاركة أن ثقافة التميز تجاوزت كونها ثقافة مؤسسية إلى شغف وعمل دؤوب وتنافس نحو التطور المستمر لخدمة الناس وإسعادهم، ولتعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً)).

من جهته، أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن دورة 2024 من البرنامج كانت استثنائية بامتياز، نظراً لتطبيق المنظومة المحدّثة للتميز الحكومي بمعاييرها المبتكرة التي تركز على الأثر الاجتماعي وتطوير الكفاءات البشرية والجاهزية للمستقبل، إضافة إلى إشراك المقيّمين الإماراتيين لكل عمليات تقييم الفئات المتغيّرة وفئات الأوسمة، فضلاً عن مشاركة لجنة مكونة من مديري عموم سابقين في دبي والإمارات في عمليات التقييم لأول مرة في تاريخ البرنامج.

وقال الدكتور النعيمي: ((نتقدم بالتهاني لجميع الفائزين والمتميزين بهذه الدورة من برنامج دبي للتميز الحكومي، ونؤكد حرصنا على مواصلة دعم الجهات الحكومية لتكريس قيم التجدد والاستباقية والتكامل في الخدمات الحكومية ومبادئ العمل الحكومي المشترك الذي يختصر الوقت ويوفر الجهد ويعزز الابتكار ويركز بشكل أساسي على المتعاملين ورضاهم كأولوية للعمل الحكومي)).

الفائزون ضمن الفئات المؤسسية

وشملت قائمة الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميّز الحكومي 2024 ضمن فئات الجوائز المؤسسية:

جائزة النخبة:

وتشمل الجهات الحكومية التي حققت 600 نقطة فأكثر مسجلة مستويات الريادة العالمية، لتستحق مواقعها كنخبة حكومة دبي، وهي (دون ترتيب):

هيئة الطرق والمواصلات، القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، جمارك دبي، جوائز منظومة التميز الحكومي بدبي التي تنافست عليها الجهات الحكومية المشاركة في مستوى التميز وعددها 16، ولا تشمل الجهات الحكومية المشاركة في مستوى النخبة:

الجهة الحكومية الرائدة: بلدية دبي

أفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي: الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي

أفضل جهة في تحقيق خطة دبي: دائرة الأراضي والأملاك

أفضل جهة في مجال رأس المال البشري: النيابة العامة بدبي

أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة: مطارات دبي

أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة: مطارات دبي

أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي: مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية

الفائزون ضمن الفئات المؤسسية المتغيرة

فاز بهذه الفئات المؤسسية المتغيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي 2024:

أفضل مبادرة مشتركة: هيئة الطرق والمواصلات

الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل: القيادة العامة لشرطة دبي

أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم: هيئة كهرباء ومياه دبي

أفضل جهة في مجال التوطين: القيادة العامة لشرطة دبي

الفائزون بفئات الأوسمة

وسام دبي لمساعد المدير العام/ المدير التنفيذي: راشد علي بن عبود من دائرة المالية بدبي، وعلي حسن المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي، وسام دبي للموظف الإشرافي: صنعاء عبدالله العليلي من بلدية دبي، وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين: ماجد سعيد الكعبي من القيادة العامة لشرطة دبي، وسام دبي للموظف المبتكر: مصطفى عبدالهادي شاهين من هيئة كهرباء ومياه دبي، وسام دبي للموظف المتخصص: هشام إسماعيل محمد من هيئة كهرباء

ومياه دبي .وسام دبي للموظف الإداري:

شهاب أحمد عبدالله من القيادة العامة لشرطة دبي

وسام دبي للموظف الميداني:

حمدان جمال أهلي من القيادة العامة لشرطة دبي

وسام دبي للموظف الشاب:

خليفة عبدالله الشيبة من هيئة كهرباء ومياه دبي.

كما شهد الحفل تكريم الجنود المجهولين المخلصين في عملهم، وهم: أنجانا جيمهانا من مجلس دبي الرياضي، أحمد خميس المهيري من مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ، فيصل علي محمد من غرف دبي ، مريم سعد هارون من محاكم دبي، فقير حسن زاجادي من دائرة المالية، سميرة إبراهيم علي من هيئة دبي للثقافة والفنون، فايقة عبدالله أحمد من بلدية دبي، عبدالله محمد إبراهيم من هيئة تنمية المجتمع، حمد محمد الحمادي من القيادة العامة لشرطة دبي، خليل إبراهيم حسن من هيئة كهرباء ومياه دبي، وصال إدريس الحاج من هيئة الصحة بدبي، محمد خليفة الدوسري من الإدارة العامة للدفاع المدني، خلف عبيد الشاعر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أبوبكر محمد غني من مطارات دبي

محمد جمعة مبارك من دائرة الاقتصاد والسياحة.

وشهدت هذه الدورة من البرنامج، ارتقاء كل من بلدية دبي، ومطارات دبي من مستوى التميز إلى مستوى النخبة بتحقيقهما أكثر من 600 نقطة فأعلى.

كما شهدت هذه الدورة، ارتقاء أربع جهات حكومية من المستوى الأساسي إلى مستوى التميز بتحقيقها 450 نقطة فأعلى، وهي (من دون ترتيب): هيئة دبي للثقافة والفنون، هيئة دبي الرقمية، اللجنة العليا للتشريعات، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

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