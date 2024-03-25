غارات إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف شمالي غزة

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف شمالي غزة
التاريخ
3/25/2024 9:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف شمالي قطاع غزة.
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