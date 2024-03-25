إسرائيل تقصف بلدتين بجنوب لبنان

إسرائيل تقصف بلدتين بجنوب لبنان
التاريخ
3/25/2024 9:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت الجزيرة بأن إسرائيل شنت غارتين على بلدتي طير حرفا وميس الجبل جنوبي لبنان .
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