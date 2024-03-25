المقاومة تقصف عسقلان والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط الشفاء

المقاومة تقصف عسقلان والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط الشفاء
التاريخ
3/25/2024 8:09:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت المقاومة الفلسطينية الاثنين عسقلان وأسدود برشقات صاروخية ونفذت عمليات جديدة ضد الجيش الإسرائيلي، بينما شن الاحتلال أحزمة نارية أوقعت شهداء وجرحى، وواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء بمدينة غزة ومستشفى ناصر في خان يونس جنوبا.
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