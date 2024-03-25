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المقاومة تقصف عسقلان والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط الشفاء

3/25/2024 8:09:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت المقاومة الفلسطينية الاثنين عسقلان وأسدود برشقات صاروخية ونفذت عمليات جديدة ضد الجيش الإسرائيلي، بينما شن الاحتلال أحزمة نارية أوقعت شهداء وجرحى، وواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء بمدينة غزة ومستشفى ناصر في خان يونس جنوبا.

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