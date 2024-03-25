ملمحاً لدور أوكراني.. بوتين: متشددون إسلاميون نفذوا الهجوم على الحفل الموسيقي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على حفل موسيقي خارج موسكو نفذه متشددون إسلاميون، لكنه أشار إلى أنه يصب في صالح أوكرانيا وأن كييف ربما لعبت دوراً.

وجاءت تعليقات بوتين خلال اجتماع في الكرملين مخصص للإجراءات المتخذة ردا على الهجوم، بينما اتفقت فرنسا مع الولايات المتحدة في القول إن معلومات المخابرات تشير إلى مسؤولية تنظيم "داعش" المتشدد عن الهجوم.

وفي أعنف هجوم داخل روسيا منذ عشرين عاما، اقتحم أربعة رجال قاعة مدينة كروكوس مساء الجمعة، وأطلقوا الرصاص خلال حفل موسيقي لفرقة الروك (بيكنيك) التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية أمام اجتماع الكرملين إن عدد القتلى ارتفع إلى 139 شخصا فضلا عن إصابة 182.

وتحتجز روسيا أربعة رجال من أصول طاجيكية بتهم الإرهاب في محكمة منطقة باسماني في موسكو للاشتباه في تنفيذهم الهجوم. وحُبس ثلاثة آخرون، من أصول طاجيكية أيضا، للاشتباه في تواطئهم.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم ونشر ما قال إنها لقطات من المذبحة.

من المستفيد؟

وقال بوتين في تصريحات نشرت على تطبيق تيليجرام: "نعلم أن الجريمة نفذت على يد إسلاميين متطرفين ذوي أيديولوجية حاربها العالم الإسلامي منذ قرون".

ولم يذكر تنظيم "داعش" بشكل مباشر، وكرر تأكيده السابق أن المهاجمين كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا قائلا إن هناك "العديد من الأسئلة" التي يتعين دراستها.

وقال "السؤال الذي يطرح نفسه هو من المستفيد من هذا؟... قد تكون هذه الفظائع مجرد حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يخوضون حربا مع بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف".

وأضاف "نعلم على يد من ارتكبت الجريمة ضد روسيا وشعبها. لكن ما يهمنا هو من أمر بها".

وقال بوتين إن الغرض من الهجوم هو "بث الذعر"، ولكن مع تقدم القوات الروسية في ساحة الحرب في أوكرانيا، فقد يكون الهدف من ذلك أيضا "أن يظهروا لمواطنيهم أن نظام كييف لم يخسر كل شيء".

وسخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تعليقات بوتين في خطابه المسائي المصور، وقال إنه بالنسبة لزعيم الكرملين "الجميع إرهابيون، باستثناء نفسه، على الرغم من أنه كان يستفيد من الإرهاب منذ عقدين من الزمن".

وتشير تعليقاته إلى مزاعم بأن بوتين كان وراء العديد من أعمال العنف في روسيا منذ توليه السلطة في عام 2000.

وقال زيلينسكي "عندما يرحل، ستختفي معه الحاجة إلى الإرهاب والعنف".

ونفت أوكرانيا أي دور لها في إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة، واتهم زيلينسكي بوتين بالسعي إلى تحميل المسؤولية لآخرين.

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