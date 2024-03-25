ارتفاع حاد لأسعار النفط بسبب الخوف من اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بشدة في تعاملات الاثنين، بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، وقرار موسكو خفض إنتاجها من النفط الخام في إطار قرارات تجمع أوبك بلس للدولة المصدرة للنفط.

في الوقت نفسه، فإن انخفاض قيمة الدولار في ظل توقعات خفض الفائدة في الاقتصادات الرئيسية

ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 1.32 دولار أي بنسبة 1.64% إلى 81.95 دولاراً للبرميل تسليم مايو المقبل. في الوقت نفسه ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 1.32 دولار أي بنسبة 1.55% إلى 86.75 دولاراً للبرميل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك في حين تتزايد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية في ظل استمرار الحرب

في قطاع غزة وهجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ردا على استمرار الحرب ضد الفلسطينيين.



في الوقت نفسه يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد أن تسجل أداء قويا خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة استمرار نفس العوامل التي دفعت الأسعار للارتفاع منذ بداية العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النفط يقترب من تحقيق ما يسمى "التقاطع الذهبي"

في وقت قريب خلال الأسبوع الحالي، وهو مؤشر تقني بشر بمزيد من ارتفاع أسعار النفط في أخر مرتين ظهر فيهما.

وأشارت بلومبرج إلى أن المؤشرات الفنية لا تؤثر في كل المتعاملين في السوق بالطبع، لكنها جزء من حديث السوق الأوسع نطاقا. ويشير التقاطع الذهبي إلى تجاوز متوسط تحرك سعر النفط خلال 50 يوم تداول لمتوسط تحركه خلال الـ 200 يوم تداول الأخيرة. وفي الوقت الحالي يبلغ هذا الفارق بمقدار 70 سنتا للبرميل.

وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا التقاطع

لخام برنت القياسي للنفط العالمي

في أغسطس الماضي، وسبق ارتفاع الأسعار بنحو 2 دولار من سعر 100 دولار للبرميل خلال شهر أو بعد ذلك. وكانت المرة السابقة التي حدث فيها هذا التقاطع الذهبي في 2020، وتلاها ارتفاع

مستمر

لفترة طويلة في الأسعار.