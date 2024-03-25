عمومية «أبوظبي الوطنية للتأمين» توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %

وافقت عمومية شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % (0.45 درهم للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات بلغت 256.5 مليون درهم)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقد تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والموافقة عليها، كما وافق المساهمون أيضاً على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: ((فخورون بتمكننا من الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها العام الماضي، ما يؤكد تطور استراتيجية الأعمال التي حددتها الإدارة، ويعكس مدى التزام وتفاني فريق عمل الشركة. لقد لعب مساهمونا دوراً هاماً في دفع مسيرة نمو وتطور أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والمضي بها نحو المزيد من النجاح والتألق، ويأتي قرار توزيع الأرباح النقدية، ليعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم)).

وأضاف: ((لقد حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال عام 2023 إنجازاً جديداً وهاماً، تمثل في تحقيق واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة، بإجمالي بلغ 401.2 مليون درهم. وبالنظر إلى المستقبل، نجدد التزامنا بمواصلة استكشاف الفرص الجديدة، التي تسهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح، وترسيخ مكانتنا كلاعب رئيس في قطاع التأمين في دول الخليج العربي)).

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: ((عززت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مكانتها الرائدة في السوق، بالاستفادة من قوة أعمالها الأساسية، وقد تجلى ذلك في تسجيل أرباح قياسية، وتوزيعات أرباح نقدية متميزة هذا العام. ونؤكد التزامنا بالعمل لتقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا، ومواصلة الاستثمار في المبادرات التقنية والرقمية الجديدة، والجهود المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء، للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذه السوق التي تشهد تطوراً وتغيراً مستمراً)).