«بي دبليو سي»: الأجواء مواتية للصفقات الاستثمارية في المنطقة

أطلقت ((بي دبليو سي الشرق الأوسط)) تقريرها الخاص بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط للعام 2024، الذي أظهر أن ازدياد الاهتمام على أرض الواقع وتنامي الإقبال على الصفقات سينقلان أنشطة عقد الصفقات إلى حقبة جديدة من النمو والفرص عبر مختلف مجالات الاستثمار في المنطقة.

صدر التقرير بعنوان ((النمو الاستراتيجي بعيداً عن القطاعات النفطية: توقّعات بمساهمة التنويع الاقتصادي وإزالة الكربون في تعزيز أنشطة عقد الصفقات في المنطقة))، ويشير التقرير إلى أنه ما زال سوق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط واعداً، بالرغم من العقبات الاقتصادية والمالية التي سُجلت في العام 2023.

وقال التقرير: على الرغم من تباطؤ معدّل النمو الذي شهده الاقتصاد العالمي، أظهرت منطقة الشرق الأوسط قدرة على الصمود في وجه التحديات بفضل الأسس الاقتصادية المتينة والسياسات الحكومية الداعمة. وساهمت هذه القدرة على الصمود في تعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين في المنطقة، ما أدّى إلى ازدياد النشاط نسبياً في سوق الصفقات مقارنةً بالمناطق الأخرى التي كانت أكثر عرضةً للتأثر بارتفاع معدّلات الفائدة والمخاوف حيال الركود.

الأسس الاقتصادية

وبحسب هذا التقرير، يحظى السوق بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة والسياسات الاقتصادية الداعمة في المنطقة، فيما تخوض الدول الأعضاء رحلة التحوّل الرقمي، ما يعزّز قطاعاتها غير النفطية ومبادرات تحوّل الطاقة.

وفي وقت تسعى فيه الشركات إلى اكتساب ميزة تنافسية، يرى خبراء بي دبليو سي الشرق الأوسط أنه يمكنها الاستفادة من عدة صفقات مثل عمليات الدمج والاستحواذ أو التخارج أو المشاريع المشتركة أو إعادة التمويل بهدف تسريع وتيرة التقدّم واكتساب قدرات جديدة أو تعزيز مكانتها في السوق. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ مقارنةً بالعام 2022، يتوقّع الخبراء أن يستمر النشاط في سوق الصفقات، وأن يزداد في قطاعات كثيرة خلال عام 2024، إذ تواصل الحكومات المضي قدماً في تنفيذ أجندتها الاستراتيجية وتنويع اقتصاداتها.

ثقة المستثمرين

وقال روميل راديا، رئيس قسم العملاء والأسواق الخاص بالصفقات الإقليمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: ((أظهر سوق عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط قدرة ملحوظة على الصمود، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة وازدياد النشاط في مجال عقد الصفقات. ونتوقّع أن يكون العام 2024 عام النمو والنشاط، وسيُعزى ذلك إلى أهداف التنويع الاقتصادي، وإزالة الكربون، والتركيز على التوطين وخلق القيمة، في وقت تعمل فيه المؤسسات على تحويل نماذج أعمالها وتتطلع إلى تحسين قدراتها)).

وفي تعليق له على نتائج التقرير أيضاً، قال عماد مطر، المدير المسؤول في قسم خدمات المعاملات في دبليو سي الشرق الأوسط: ((بقي سوق الصفقات في المملكة العربية السعودية قادراً على الصمود، نظراً إلى تركيزه الكبير على أجندة التنمية الوطنية. ونحن نتوقّع أن يزداد النشاط في القطاعات غير النفطية، لا سيما البنية التحتية، والصناعات التحويلية، وقطاعات التكنولوجيا النظيفة. وفي العام 2023، سجلت المملكة تراجعاً أقل حجماً على صعيد الصفقات. كما حافظ سوق الاكتتاب العام الأولي على متانته، ونحن على ثقة بأن المنطقة ستواصل تسجيل مثل هذه العمليات بأعداد كبيرة خلال العام 2024)).

إدراجات الأسهم

وأضاف قائلاً: ((نتوقّع أن يتواصل الزخم الإيجابي في وقت تعمل فيه الحكومات على تخصيص أصول الدولة وتشجع شركات القطاع الخاص على إدراج أسهمها سعياً لجذب الاستثمارات، ودفع عجلة الإصلاح قدماً، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري)).

إلى ذلك، يناقش التقرير أهداف صافي انبعاثات الكربون الصفري والاعتبارات المتعلقة بتحوّل الطاقة التي تتيح فرص تمويل جديدة لتطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجيا، من إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، واحتجاز الكربون. علاوةً على ذلك، يزداد استعداد الشركات وطلبها على الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة.

أما القطاع الآخر الذي يشمل إمكانات مهمة قد تساهم في نمو نشاط عقد الصفقات خلال عام 2024، فهو التكنولوجيا، حيث ستكون مجالات مثل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية من بين المجالات التي تتمتّع بمكانة تخوّلها جذب الاستثمارات. هذا وقد ساهم تبني الشرق الأوسط الفاعل لمبادئ الثورة الرقمية في تسريع هذا التوجّه أكثر فأكثر، حيث قامت دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين بوضع رؤى اقتصادية تتمحور حول التبني الهائل للتقنيات المتقدّمة ومن بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

استقطاب المواهب

ويوصي الخبراء لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط بأن استقطاب المواهب واستبقاءها يجب أن يكونا في صدارة هذه الأجندات، في ظل التركيز على التعليم وتنمية المهارات الاستباقية لإعداد القوى العاملة للتعامل مع مشهد الأعمال المتغير. ومن أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، يتعيّن على الشركات وصناديق الثروات الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيّف، والاستفادة من عقد الصفقات للتعامل مع تطوّرات السوق، في ظل التشديد بشكل خاص على قطاعات التكنولوجيا، والابتكار، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.