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«إيرباص» تعتزم شراء «إنفوداس» للأمن السيبراني

3/25/2024 7:19:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إيرباص)) للدفاع والفضاء، أنها تعتزم شراء شركة ((إنفوداس)) الألمانية التي تقدم حلولاً للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. وقالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية، إنها أبرمت اتفاق شراء مع الشركة التي تتخذ من كولونيا مقراً، والتي تقدم حلولاً للقطاع العام بشأن الدفاع والبنية التحتية الحيوية. وتم اعتماد شركة ((إنفوداس)) من جانب المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، كمزود لخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات في مجالات تدقيق نظم المعلومات والاستشارات واختبارات الاختراق.

ويعمل في الشركة نحو 250 موظفاً، وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 50 مليون يورو (54 مليون دولار).

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