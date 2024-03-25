«إيرباص» تعتزم شراء «إنفوداس» للأمن السيبراني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((إيرباص)) للدفاع والفضاء، أنها تعتزم شراء شركة ((إنفوداس)) الألمانية التي تقدم حلولاً للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. وقالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية، إنها أبرمت اتفاق شراء مع الشركة التي تتخذ من كولونيا مقراً، والتي تقدم حلولاً للقطاع العام بشأن الدفاع والبنية التحتية الحيوية. وتم اعتماد شركة ((إنفوداس)) من جانب المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، كمزود لخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات في مجالات تدقيق نظم المعلومات والاستشارات واختبارات الاختراق.
ويعمل في الشركة نحو 250 موظفاً، وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 50 مليون يورو (54 مليون دولار).
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