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المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في المصارف

3/25/2024 7:19:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهل بنك الشعب (المركزي) الصيني أسبوع التداول الجديد، أمس، بضخ 50 مليار يوان (7.04 مليارات دولار) في النظام المصرفي، عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة. يذكر أن إعادة الشراء العكسية ((الريبو العكسي))، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً. وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعاً محدوداً أمام الدولار. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

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