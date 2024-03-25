تدخل «المركزي الياباني» يحد من ارتفاع الدولار

صعد الدولار، أمس، وظل الين مستقراً قرب أدنى مستوى له في عقود، رغم أن مخاطر تدخل السلطات اليابانية في سعر الصرف حدت من ارتفاع العملة الأمريكية. وارتفع الين قليلاً وبلغ 151.24 للدولار في أحدث التعاملات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.86 الأسبوع الماضي، وبالقرب من أدنى مستوى في 32 عاماً عند نحو 152 للدولار الذي سجله في 2022.

وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، أمس، إن الضعف الحالي للين لا يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي، معززاً ما تبناه مسؤولون بالبلاد في الأيام القليلة الماضية من تحذيرات حول انخفاض العملة. وجاءت هذه التحركات في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة خلال الشهر الجاري.

ويرجح متداولون، أن أسعار الفائدة في اليابان ستظل في مستويات منخفضة لبعض الوقت، ما سيحافظ على الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. وتلقى الدولار، دعماً من تحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية، بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، ووسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمهل في خفض الفائدة مقارنة ببنوك أخرى.

وصعدت الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في يونيو المقبل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بعد أن أصبح المصرف الوطني السويسري الأسبوع الماضي أول بنك مركزي يبدأ سياسة التيسير النقدي هذا العام. وأدى ذلك إلى استمرار الضغط على اليورو والجنيه الإسترليني، إذ وصل اليورو في أحدث التعاملات إلى 1.0817 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.26115 دولار بعد أن انخفض بأكثر من 1% الأسبوع الماضي عقب إشارات من بنك إنجلترا على قرب خفض أسعار الفائدة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام. واستقر مؤشر الدولار عند 104.34 نقاط، بعد أن حقق مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1% الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار الاسترالي 0.1 % إلى 0.6521 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5993 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمس. وانتعش اليوان بقوة أمس بعد شكوك حول عمليات بيع للدولار من البنوك المملوكة للدولة، وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي الصيني، لتعكس العملة الصينية اتجاهها بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي. وارتفع اليوان نحو 0.3% إلى 7.2083 مقابل الدولار، بينما ارتفع في التعاملات الخارجية بأكثر من 0.3% إلى 7.2492 للدولار.