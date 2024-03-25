«الراوي» يستعرض مسيرة جمعة الماجد

استضاف برنامج الراوي في موسمه الرابع عشر، الذي يُبَثُّ يوميّاً على قناة دبي الأولى في شهر رمضان المبارك، معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي؛ وذلك لكونه من الشخصيات العامة المؤثرة في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

أعمال

وتحدَّث مقدم البرنامج المُؤَرِّخ الإماراتي جمال بن حويرب مع معالي جمعة الماجد عن موضوعات عديدة، بَدْءاً من طفولته ودراسته، وحياة الغوص في الإمارات قديماً، ودوره في تأسيس مدارس في الدولة، ونجاحه في التجارة التي أسَّس عبرها مجموعة جمعة الماجد القابضة، كما تحدث معالي جمعة الماجد عن أعماله الخيرية، ومن بينها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ودوره الرائد في خدمة الباحثين والدارسين، إضافة إلى حفظه التراث الإنساني.

ومن بين المتحدِّثين الذين استضافهم البرنامج وشهدوا على مسيرة جمعة الماجد الخيرية، كان الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والذي تحدَّث عن جهود معالي جمعة الماجد في إنقاذ الكتاب في أنحاء العالم ودعمه العديد من المؤسسات الثقافية العالمية التي تحتاج إلى حفظ مخطوطاتها، وخاصة تلك التي تعرضت دولها لأزمات بسبب الحروب والكوارث.

ثم تحدَّث الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، عن إنجازات معمل الترميم التابع للمركز، والتي شملت ترميم وتجليد ومعالجة العديد من المخطوطات والمطبوعات والوثائق سواء داخل الدولة أو خارجها. وذكر الدكتور داغستاني أن المركز أسس (52) وحدة ترميم في (43) دولة.

كتب

كما تحدَّثَتْ شيخة المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، عن المكتبات الخاصة التي آلت إلى مكتبة المركز، وقالت إنها تضمُّ مجموعات متميزة من الكتب النادرة التي تبرَّع بها وأوقفها كبار المثقفين العرب، وهي تُحْفَظُ في المركز بأسمائهم، وقد بلغ عددها (143) مكتبة خاصة.

وفي ختام الحلقة أكَّد معالي جمعة الماجد أن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث سيظلُّ وَقْفاً للأجيال القادمة؛ ليستفيدوا منه في بحوثهم ودراساتهم.