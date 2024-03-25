«كان ياما كان» تدعو للتبرع بقصص وكتب الأطفال

دعت ((كان ياما كان))، المبادرة التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، تماشياً مع شهر القراءة في الإمارات وروح العطاء في شهر رمضان المبارك، إلى توفير الكتب العالية الجودة للأطفال في مناطق الأزمات والكوارث والذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى مصادر التعلّم، وحثت أفراد المجتمع في الإمارات إلى التبرع بقصص وكتب الأطفال دعماً للمبادرة.

وتتوفر صناديق التبرع بالكتب في أبوظبي، في مكتبة زايد المركزية، ومكتبة الباهية، ومكتبة متنزه خليفة، ومكتبة الوثبة، ومكتبة المرفأ.

وفي دبي، في كل من: مكتبة الطوار، ومكتبة الراشدية، ومكتبة هور العنز، ومكتبة المنخل، ومكتبة أم سقيم، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومكتبة حتا العامة. أما في الشارقة، فهي متوفرة في مكتبة الشارقة العامة، وبيت الحكمة، وكلية الأفق الجامعية، ومكتبة خورفكان العامة، ومكتبة كلباء العامة، وغيرها.

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: ((حققت هذه الحملة منذ إطلاقها قبل 9 سنوات نجاحاً كبيراً، بفضل مساهمات أفراد المجتمع وحرصهم على التبرع بالكتب وتوفيرها للأطفال الذين يفتقدون لها حول العالم، وفي هذا العام نجدد دعوتنا لتقديم المزيد من الكتب، والتي سنعمل مع شركائنا على إيصالها إلى كل طفل بحاجة إليها، كي تكون مصدراً معرفياً يغرس في نفسه حب القراءة)).