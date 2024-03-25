«فصول من الفن الإسلامي: فصل السجاد».. إبداعات متفردة وكتب قيمة

يسلط معرض ((فصول من الفن الإسلامي – فصل السجاد))، في بيت الحكمة بالشارقة، الضوء ولمدة ثلاثة أشهر، على الأهمية الثقافية والتاريخية والتراثية للسجاد والمنسوجات وفن الحياكة في العالم الإسلامي في ضوء مجموعة مختارة من كتب تاريخ الفن العربي والإسلامي التي تضمنتها مكتبة البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن، وهي مجموعة عناوين نادرة وقيّمة تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإهدائها إلى بيت الحكمة.

مصادر تاريخية

((البيان)) التقت الفنانة فاطمة المحمود، مديرة التخطيط الثقافي في بيت الحكمة، للحديث عن المعرض والفرصة التي يوفرها للفنانين للإبداع في مجال حياكة السجاد والمنسوجات، وقالت: ((يمثل المعرض بيئة ملهمة ومحفزة للفنانين لاستكشاف وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم في مجال حياكة السجاد والمنسوجات، سواء من خلال الاطلاع على المراجع التاريخية أو التعاون مع الشركات المتخصصة أو عرض أعمالهم الإبداعية والحصول على دعم لتطوير مواهبهم، ويمكن استكشاف تلك الفرص من خلال عدة اتجاهات، منها استخدام المراجع والمصادر الثقافية والتاريخية من خلال عرض العناوين النادرة من مكتبة ((إيتنغهاوزن)) التي تتناول فن السجاد والمنسوجات، يمكن للفنانين الاطلاع على التقاليد والتاريخ والتقنيات التي تشكلت عبر الزمن في هذا المجال)).

وتابعت: ((يتيح المعرض للفنانين فرصاً متنوعة في مجال حياكة السجاد والمنسوجات، حيث يمكنهم تعلم الحرف والتقنيات التقليدية المتقنة في صناعة السجاد التقليدي واستلهام أفكارهم منها، ويتيح المعرض أيضاً عرض الأعمال الإبداعية للفنانين والحرفيين المحليين والدوليين، كما يمثل المعرض منصة للفنانين لعرض مواهبهم وابتكاراتهم في مجال الحياكة والتصميم، إضافة إلى أن المعرض يوفر دعماً للمواهب المحلية الواعدة بالتعاون مع فنانين محليين بارزين، مثل سارة الخيال، كما يوفر فرصة للمواهب المحلية للتفاعل مع مجتمع المصممين والمبدعين في مجال المنسوجات والسجاد، والحصول على دعم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في هذا القطاع التراثي العالمي)).

فنون الحياكة

ويشمل المعرض مجموعة من الكتب الورقية والرقمية والمخطوطات المتعلقة بالفن الإسلامي في السجاد والمنسوجات عبر البلدان والحقب الزمنية المختلفة، إلى جانب تشكيلة من تصاميم السجاد التقليدية، وعمل فني مستوحى من نقش ((الشنوف)) التقليدي المطعّم بلمسة عصرية رائعة.

عناوين مختارة

ويشمل المعرض عناوين مختارة من مجموعة المؤرخ البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن حول السجاد والمنسوجات وفنون الحياكة، وهذه العناوين تعد مرجعاً في تاريخ الفنون التي عرفها العرب والمسلمون عبر التاريخ، بدءاً من السجاد العراقي في فترة الدولة العباسية إلى السجاد الفارسي وسجاد إقليم شهرستان الأفغاني ومناطق القوقاز وإقليم البنجاب في الهند، إضافة إلى منسوجات السجاد الشرقية التي كان لها تأثير كبير على تصميم المنسوجات في الغرب وجميع بلدان العالم.

ويعتزم بيت الحكمة تنظيم هذا المعرض بصفة سنوية بغرض تسليط الضوء على الفصول المختلفة من الفن الإسلامي التي حفلت بها مجموعة إيتينغهاوزن، ومن أهمها فن العمارة الإسلامية، وأدب السفر والترحال، والنقوش والزخارف الإسلامية.