هالة كاظم: هوية المرأة الإبداعية تعزز أدوارها الحياتية

أكدت الباحثة والمدربة في مجال الثقافة الحياتية هالة كاظم الأدوار المتنوعة للمرأة، ومن بينها دورها في مجالات الإبداع والثقافة والمثابرة، في إبراز قدرتها وهويتها الإبداعية التي تسهم في صقل أدوارها المجتمعية، وتسهم في التوفيق بين دورها الأساسي أماً ومساعيها الشخصية، مؤكدةً أن الأمومة لا تقف عائقاً أمام طموحاتها، وإنما هي مصدر إلهام يُغذي روح الإبداع.

جاء ذلك في محاضرة تربوية توعوية في المدرسة الأمريكية الدولية، هدفت إلى تعزيز وعي الطلاب بدور المرأة في إنشاء الأسرة والتشجيع على بناء جسور التواصل بين أفراد العائلة، لتسلط كاظم الضوء على أبرز القضايا التي تترك أثراً أساسياً في حياة كل عائلة، مضيفة: إن المرأة الأم تملك كل الحق في عيش جميع مراحل تطور الذات، كما أنها قادرة على التميز بإبداعاتها والعمل على شغفها إذ إن حياتها أماً لا تشكل عائقاً وإنما تكون حافزاً للنجاح.

وأشارت إلى أن دور الأم لا يقتصر على الرعاية، وإنما يمتد ليشمل الإسهام في الثقافة والتنمية.

وأكدت لـ((البيان)) أن جلساتها الحوارية والتوعوية مكنتها من حث العديد من النساء على السعي وراء أحلامهن وتحقيق ذاتهن، مشيرة إلى أن العلم والمعرفة لا يعرفان سناً أو حدوداً.