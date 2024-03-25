روائع نجوم الغناء العربي تصدح في دبي

تستقطب دبي أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ليقدموا على أرضها حفلات فنية متنوعة تستضيفها مختلف وجهات الإمارة، فتثري بها اقتصادها الإبداعي وتزيد ألق وجمال المدينة، التي يعيش جمهورها على مدار العام أجواء ترفيهية مفعمة بسحر الموسيقى ومملوءة بالمتعة والمرح.

وفي السياق، تحيي الفنانة نجوى كرم حفلاً فنياً على مسرح كوكا كولا أرينا بدبي 3 مايو المقبل.

وسيكون الجمهور على موعد مع ليلة مفعمة بالألحان والترفيه والمرح، وستقدم الفنانة الملقبة بـ((شمس الأغنية اللبنانية)) باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي.

وتمتلك الفنانة نجوى كرم شهرةً واسعة بفضل أغنياتها العديدة التي احتلت المراتب الأولى، وحضورها الفني الذي يمتدّ سنواتٍ طويلة، والحفلات التي أحيتها في مختلف أنحاء العالم.

وتشتهر الفنانة نجوى كرم بأسلوبها المتميز في المزج بين الموسيقى المعاصرة والأغاني التقليدية، كما حازت العديد من الجوائز في بلدها لبنان والمنطقة والعالم، وبيعت لها أكثر من 60 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب حضورها ضمن لجنة التحكيم في المواسم الستة من برنامج المواهب ((آرابز غوت تالنت))، ولها موقعها الخاص والمتميّز في الساحة الفنّية العربية، وستقدم الفنانة في الحفل أجمل الأغاني، مثل ((الليلة ليلتنا)) و((كثير حلو)) و((يا مرحبا يا ليل)) و((بيروت)).

وتستضيف دبي أوبرا النجمة نوال الكويتية، قيثارة الخليج، في 10 أبريل المقبل، لتحيي حفلاً فنياً حافلاً بأعمالها الفنية، وستشدو بأغانيها التي عشقها جمهورها مثل: ((قضى عمري))، و((وش يشدك))، و((بابك وبابك)). وتحتضن كوكا كولا أرينا بدبي حفلاً فنياً لـ3 من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، وهم: إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل، وذلك في 25 أبريل المقبل، وسيقدم كل فنان في الحفل باقة من أشهر أغانيه.

وتغني إليسا في حفلها المقرر بدبي، باقة من أغانيها التي تحظى بشعبية كبيرة، إذ إن الفنانة اللبنانية اشتهرت بأغانيها المتميزة، ولها مسيرة فنية حافلة بالعديد من جوائز الموسيقى العالمية، وستقدم في الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة مثل: ((على بالي حبيبي))، و((يا مرايتي)).

وستقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجمل أغانيها بأسلوبها الخاص، ومنها ((ولد)) و((تيجي))، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور، ويطلّ النجم العراقي سيف نبيل الشهير بأغانيه ذات الطابع المتميّز لينشر المزيد من الأجواء الرائعة في هذه الأمسية، وسيقدم مجموعة من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي ومنها: ((عشق موت))، وغيرها من الأغاني الرائعة.