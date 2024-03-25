رمضان في اليابان.. أنشطة دعوية وإفطارات جماعية

تحتفل الجالية الإسلامية في اليابان بشهر رمضان المبارك عبر إقامة مآدب الإفطار الجماعية وتنظيم أنشطة ودروس دعوية في المساجد إضافة إلى أداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح.

ويعيش المسلمون، وخاصة في المدن الكبرى، العاصمة طوكيو وأوساكا وكوبي شهر رمضان مع عائلاتهم، كما يلتقون في المطاعم العربية لتناول طعام الإفطار بشكل جماعي.

وتنظم سفارات الدول الإسلامية مآدب إفطار يحضرها سفراء مسلمون وسياسيون يابانيون لهم علاقات متميزة بالدول العربية والإسلامية، وترسل بعض السفارات التمور إلى أعضاء الجالية الإسلامية بمناسبة هذا الشهر الفضيل.

وعادة ما تفتح المساجد في اليابان أبوابها أمام المسلمين وغير المسلمين من أجل تعريفهم بالإسلام، غير أن أهم الأنشطة الإسلامية في شهر الصوم تتمثل في إقامة مآدب إفطار جماعي في المساجد والمراكز الإسلامية، بهدف تعزيز الروابط بين أفراد الجالية المسلمة، وإقامة صلاة التراويح وجمع تبرعات مالية للأعمال الخيرية.

ومن أهم المساجد في اليابان التي تستقبل المصلين في شهر رمضان، مسجد طوكيو الكبير ومسجد أوتسكا ومسجد جمعية مسلمي اليابان ومسجد السلام.

وعلى الصعيد الرسمي، يدعو رئيس الوزراء الياباني في كل رمضان سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية إلى حفل إفطار يحضره بعض الوزراء والشخصيات المسلمة التي ترتبط بعلاقات بالدول الإسلامية، وتقيم حاكمة طوكيو أيضاً حفل إفطار مماثلاً في رمضان.