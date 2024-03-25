المسلسلات الخليجية.. كوميديا وتراث ودراما اجتماعية

يبدو أن المنافسة بين المسلسلات الخليجية التي تعرضها قنوات ((دبي للإعلام))، تشهد منافسة حامية فيما بينها على استقطاب انتباه الجمهور، حيث تمكنت هذه الأعمال من حجز مساحة واسعة لها في الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون ((دبي)) وقناة ((سما دبي))، لتتمكن من تصدر المشهد منذ اليوم الأول لانطلاق عروضها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بفضل حبكتها الدرامية وحكاياتها المتنوعة، وكذلك تنوع حبكاتها الدرامية التي تأرجحت بين الكوميديا والدراما والتراث، فيما نجحت في جمع نجوم الفن الخليجي في مشاهدها التي جسدت العديد من القضايا الاجتماعية، وتمكنت من ملامسة الواقع.

مسلسل ((الخن))

عبر تلفزيون دبي تألق مسلسل ((الخن))، الذي يفتح أرشيف الماضي ويطرق أبواب العلاقة بين الكويت وزنجبار، فيما تسير أحداثه في أربعينيات القرن الماضي على خط التجارة البحري بين البلدين، حيث يجسد حكاية طفلة صغيرة تنتمي إلى منطقة زنجبار، تضطر إلى الهرب خوفاً من جشع أشقائها وطمعهم في تركة والدها التاجر الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل بالنسبة لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية.

((حكاية في قالب تراثي))، هكذا يمكن وصف ((الخن)) الذي أنتجته شركة ((سفن ستايل)) الكويتية بالتعاون مع شركة ((أكتيف ميديا للإنتاج والتوزيع الفني)) الإماراتية، ودعمته ((استوديوهات دبي للإعلام)) ليأتي العمل الذي يعرض يومياً على تلفزيون دبي في تمام الساعة 17:00 مساءً، مميزاً في فكرته التي صاغتها الكاتبة المتميزة نوال الفيلكاوي، بينما نسج أحداثها الثنائي بدر الجزاف ومحمد العنزي اللذان أسهما في ابتكار العديد من المحاور والأحداث الإضافية التي أثرت الفكرة وزادت من عمقها، فيما تولى دفة إخراج العمل حسين دشتي، المعروف بقدرته على تقديم حلول بصرية مبتكرة، ورؤى إخراجية مميزة تمنح العمل أبعاداً إبداعية أخرى، ولعب بطولته نخبة من نجوم الكويت والخليج، على رأسهم الفنان القدير محمد المنصور، والفنان الكبير حسين المنصور، والفنانة القديرة أسمهان توفيق، والفنان جمال الردهان وخالد البريكي وهيلدا ياسين، وغيرهم.

((ورثة بن عاقول))

من جهة أخرى، تميز مسلسل ((ورثة بن عاقول)) بقالبه الكوميدي، وتدور قصة العمل الذي يعرضه تلفزيون دبي في تمام الساعة 19:05 مساءً حول أزمة بين أولاد عم، لكل واحد منهم طريقته واختياراته، ويتعرضون لمجموعة من المفارقات الكوميدية في المحل التجاري الذي يمتلكونه في سوق ((الجت))، وقد نجح العمل في لفت انتباه الجمهور على امتداد منطقة الخليج، لا سيما في ظل وجود الجدات، حيث لدى كل واحدة منهن تاريخ العائلة وأزماتها، ويشارك في بطولة المسلسل كل من حسن البلام، وعبدالعزيز النصار، وخالد المظفر وسماح، وحصة النبهان ونوف السلطان وكوكبة من نجوم الخليج، وهو من إخراج عيسى ذياب وتأليف مريم نصير.

((منت رايق))

أما مسلسل ((منت رايق)) للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، فتمكن هو الآخر من حجز مكانة خاصة له في قلوب متابعي تلفزيون دبي، وتدور حكايته حول شخصين يمثلان النقيض في كل شيء، ففي الوقت الذي تبدو فيه بطلة العمل مرحة ومتفائلة، يبدو ((شمردل)) كارهاً للحياة ومتذمراً من كل شيء، وتمكن العمل الذي يعرض في تمام الساعة 13:00 ظهراً وكذلك الساعة 20:00 مساءً، من طرح العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي صاغتها الكاتبة منى النوفلي، وجسدها على الشاشة الفنان عبدالعزيز النصار، والفنانة شيماء سليمان وزميلتها هبة الدري وعدد من نجوم الخليج.

((سحيلة بنت عديم))

في المقابل، حظي مسلسل ((سحيلة بنت عديم)) للمخرج فهد الشطي، بحضور لافت على شاشة قناة ((سما دبي))، بسبب تفاصيل قصصه التي استلهمها الكاتب بندر طلال السعيد من وحي الأساطير التي ارتبطت بـ((سحيلة أم الخلاجين)) التي تعد واحدة من الشخصيات الخرافية الشعبية في الكويت، واستعرض السعيد من خلالها العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المستوحاة من الواقع، ليقدم المسلسل الذي يعرض في تمام الساعة 21:00 مساءً مزيجاً من التراجيديا والكوميديا، معيداً الألق لأعمال الفانتازيا الكويتية التي أنتجت في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ((سحيلة بنت عديم)) مسلسل ثقيل الوزن ارتدى ثوب التراث، ولعب بطولته نخبة من نجوم الخليج ومن بينهم الفنانة زهرة الخرجي، التي تطل بشخصية غريبة وعجيبة لا تعرف الرحمة شكّلت صدمة للمتلقي، كما يشاركها البطولة زهرة الخرجي وميس كمر وحمد العماني وعبدالله التركماني وحصة النبهان، وغيرهم.