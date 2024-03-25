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«غوستباسترز» يتصدر إيرادات شباك التذاكر

3/25/2024 7:19:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شق فيلم ((غوستباسترز: فروزن إمباير)) طريقه إلى قمة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، محققاً إيرادات تقرب من 45,2 مليون دولار.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس، إن ((أربع سلاسل أفلام كوميدية أخرى فقط في آخر 27 عاماً استمرت لخمسة أجزاء))، فيما حقق أحدث أجزاء ((غوستباسترز)) من إنتاج سوني مبيعات على شباك التذاكر ((فاقت بكثير المعدل بالنسبة لهذا النوع)).

ومع ذلك، بميزانية قدرها 100 مليون دولار، لا يزال أمام ((فروزن إمباير)) طريق طويل لتحقيق الربحية.

وشارك في تأليف الفيلم جيسون ريتمان، الذي أخرج والده إيفان ريتمان فيلم ((غوستباسترز)) الأصلي عام 1984.

ونجح فيلم الخيال العلمي ((دون: بارت تو)) من إنتاج وارنر براذرز، والذي تدور قصته حول الحرب والصمود في كوكب مغطى بالرمال غير صالح للعيش، في احتلال المركز الثاني مجدداً، محققاً ما يُقدّر بنحو 17,6 مليون دولار على شباك التذاكر بين الجمعة والأحد.

وفي المركز الثالث، بتراجع مركزين عن عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حل فيلم الكوميديا والفنون القتالية ((كونغ فو باندا 4))، مع عائدات بلغت 16,8 مليون دولار.

وتلاه ((إيماكولت))، وهو فيلم رعب نفسي جديد من إنتاج استوديوهات ((نيون)) المستقلة وبطولة سيدني سويني، في المركز الرابع بإيرادات بلغت 5,4 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم ((آرثر ذي كينغ))، محققاً إيرادات بلغت 4,4 ملايين دولار.

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