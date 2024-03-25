بن وايت يستمتع بأجواء دبي ويرفض الانضمام لمنتخب إنجلترا

فضل بن وايت، نجم آرسنال، الاستمتاع بأجواء دبي، وقضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس فيها، بعد رفضه اللعب الدولي لمنتخب إنجلترا مؤخراً، الذي خسر أمام البرازيل بهدف دون مقابل السبت الماضي.

وكشف موقع قناة الأخبار البريطانية، أن بن وايت موجود حالياً في دبي، بعد غيابه عن مباراة إنجلترا الودية أمام البرازيل، وأن اللاعب اختار السفر إلى الشرق الأوسط بدلاً من اللعب للمنتخب.

ونشر اللاعب صوراً لرحلته في دبي مع زوجته ميلي آدامز، التي شاركت صوراً أخرى من الرحلة في حسابها على ((انستغرام)).

وأوضح الموقع، أن الرحلة إلى دبي تأتي مع عدم مشاركة آرسنال في أي مباريات، حتى لقاء مانشستر سيتي يوم 31 الجاري، في واحدة من أكبر المباريات هذا الموسم، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب، على رفض لاعب أرسنال الانضمام للمنتخب الإنجليزي، قائلاً: يجب عليك التحدث إلى اللاعب أو إلى آرسنال لفهم ذلك، وهناك لاعبون على مر السنين في وقتي لم يرغبوا في أن يكونوا متاحين للمنتخب، وهذه ليست المرة الوحيدة التي يرفض فيها أحد اللاعبين الانضمام للمنتخب.

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