Tuesday, 26 March 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بن وايت يستمتع بأجواء دبي ويرفض الانضمام لمنتخب إنجلترا

3/25/2024 7:19:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فضل بن وايت، نجم آرسنال، الاستمتاع بأجواء دبي، وقضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس فيها، بعد رفضه اللعب الدولي لمنتخب إنجلترا مؤخراً، الذي خسر أمام البرازيل بهدف دون مقابل السبت الماضي.

وكشف موقع قناة الأخبار البريطانية، أن بن وايت موجود حالياً في دبي، بعد غيابه عن مباراة إنجلترا الودية أمام البرازيل، وأن اللاعب اختار السفر إلى الشرق الأوسط بدلاً من اللعب للمنتخب.

ونشر اللاعب صوراً لرحلته في دبي مع زوجته ميلي آدامز، التي شاركت صوراً أخرى من الرحلة في حسابها على ((انستغرام)).

وأوضح الموقع، أن الرحلة إلى دبي تأتي مع عدم مشاركة آرسنال في أي مباريات، حتى لقاء مانشستر سيتي يوم 31 الجاري، في واحدة من أكبر المباريات هذا الموسم، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب، على رفض لاعب أرسنال الانضمام للمنتخب الإنجليزي، قائلاً: يجب عليك التحدث إلى اللاعب أو إلى آرسنال لفهم ذلك، وهناك لاعبون على مر السنين في وقتي لم يرغبوا في أن يكونوا متاحين للمنتخب، وهذه ليست المرة الوحيدة التي يرفض فيها أحد اللاعبين الانضمام للمنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN25032024000110011019ID1108020250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث