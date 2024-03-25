أجريت، أمس، قرعة 4 أشواط من الأمسية العالمية، وهي ((دبي كحيلة كلاسيك)) لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة ((الفئة الأولى))، و((جودلفين للميل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية))، و((كأس دبي الذهبي)) لمسافة 3200 متر ((الفئة الثانية))، و((ديربي الإمارات)) لمسافة 1900 متر ((الفئة الثانية)).

الشوط الأول

وأوقعت قرعة الشوط الأول ((دبي كحيلة كلاسيك))، بطل ((كأس عبية)) النجم السعودي ((عسفان الخالدية)) لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في البوابة رقم ((7))، فيما ينطلق وصيف النسخة الماضية ((بركة)) لسلطان علي من البوابة رقم ((11))، بينما حل ((صني دو لوب)) لحمد علي مرشد خميس المرر، بطل ((الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي))، في البوابة رقم ((1))، بينما كانت البوابة رقم ((8)) من نصيب ((آر بي ريتش لايك مي))، لـ ((فيكتورياس)) وفوزي ناس.

الشوط الثاني

وأسفرت قرعة الشوط الثاني ((جودلفين للميل))، عن قوع بطل النسخة الماضية ((آيزوليت)) لـ ((آر آر آر للسباقات))، في البوابة رقم ((11))، فيما ينطلق ثالث ((كأس السعودية)) ((سعودي كراون))، لـ ((إسطبلات فيصل محمد القحطاني))، من البوابة رقم ((9)).

الشوط الثالث

وشهدت قرعة الشوط الثالث ((كأس دبي الذهبي))، وقوع خيول جودلفين الـ 3 المشاركة في الشوط، وهي ((باشن آند جلوري)) في البوابة رقم ((3))، ((سيسكاني)) في البوابة رقم ((6))، و((تراولرمان)) في البوابة رقم ((16)). كما أسفرت القرعة عن وقوع ((تاور أوف لندن))، في البوابة رقم ((14)).

الشوط الخامس

وأوقعت قرعة الشوط الخامس ((ديربي الإمارات))، النجم الياباني ((فوريفر يونق))، المتوج بلقب ((الديربي السعودي))، في البوابة رقم ((13))، فيما جاء ((هنري ادمز)) في البوابة رقم ((7))، بينما حل ((نيفي سيل)) في البوابة رقم ((12)).

إجراء قرعة 4 أشواط من الأمسية

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