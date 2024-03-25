وليام نايت: لولا دبي لخاضت «فروست آت داون» رحلة خاطئة

أكد المدرب وليام نايت أنه لم يخطر في باله أبداً المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، مع المهرة المتميزة ((فروست آت داون)) لعبد الله المنصوري، التي ستخوض التحدي في شوط ((القوز للسرعة)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى))، على المسار العشبي، برعاية ((عزيزي للتطوير العقاري))، البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار.

تجربة جديدة

وأضاف قائلاً: الخطة الأساسية كانت المشاركة في السباق التحضيري لـ ((1000 جينيز الإنجليزي))، ولكني في الوقت ذاته شعرت أنه من الأفضل لها المشاركة في دبي، وتجريبها على الأرضية الرملية، خاصة أنها تنتمي للفحل الأمريكي ((فروستد)).

وواصل قائلاً: في البداية لم تكن النتائج جيدة، فقمنا بإراحتها، وشاركنا بعد ذلك في سباق ((جميرا فيليز كلاسيك))، والذي قدمت فيه أداء مميزاً على الأرضية العشبية، وحلت في المركز الثالث.

بداية الخطة

وأكد وليام نايت أن الفارس جيم كراولي هو من شجع فكرة مشاركة ((فروست آت داون)) في شوط ((القوز للسرعة)) قائلاً: بعد تحقيق المركزين الثالث والثاني على التوالي في سباقات ((كرنفال سباقات دبي))، قال لي الفارس جيم كراولي، لماذا لا تشركها في ((القوز للسرعة))، لذا، خططت لإشراكها في ((ند الشبا تيرف سبرنت))، في أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي))، والتي من خلالها حطمت الرقم القياسي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

واختتم حديثه قائلاً: لولا رحلة دبي، لربما طاردنا حلم الـ ((1000 جينيز الإنجليزي))، وقدناها في رحلة خاطئة في السباقات، الآن نعمل على تطوير مستواها، حتى تتمكن من المنافسة على اللقب.

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