معمر الشرفا لـ« البيان »: «كلابتون» قادر على المنافسة وسباق أمريكا ليس مقياساً

أكد معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي قوة وتكافؤ المنافسة في شوط ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المضمار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، والذي سيقام يوم السبت على مضمار ((ميدان)) العالمي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحظوظ متقاربة بين الخيول المشاركة في الشوط المرتقب خلال الأمسية العالمية.

ثقة قوية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إن مشاركة ((كلابتون)) لـ((آر آر آر للسباقات)) في الشوط العالمي، على الرغم من حلوله ثالثاً مرتين في ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) و((آل مكتوم كلاسيك)) خلال أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، بالإضافة إلى احتلاله المركز الـ11 في سباق ((بريدرز كب كلاسيك)) العام الماضي بأمريكا، نبعت من ثقتهم بقدرته على المنافسة وأن المراكز السابقة التي أحرزها في أمريكا ودبي ليست مقياساً أو حكماً على هذا الحصان، موضحاً في الوقت ذاته أن عدم تأقلمه مع الأجواء هو سر تراجعه خلال مشاركته في أمريكا بنوفمبر الماضي ولكن قدرات الحصان تؤهله للمنافسة بقوة في الشوط الرئيس.

مستوى متقارب

وقال معمر عبدالله أمين الشرفا إن الفرص متوفرة لجميع الخيول المشاركة في الشوط الرئيس، لكون المستوى متقارباً في النسخة الـ28 على عكس النسخ السابقة التي كانت فيها فوارق واضحة بين بعض الخيول المرشحة، مؤكداً أن النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) المرشح للاحتفاظ بلقب السباق لا يفرق كثيراً عن بقية الخيول، وبالنسبة لـ((كلابتون)) يعتبر من الخيول الجيدة جداً ونتائجه السابقة لها ظروف غير مرتبطة بقدراته الحقيقية متمنياً ظهور هذه القدرات في أمسية السبت.

صعب التكهن

كما تحدث معمر عبدالله أمين الشرفا عن حظوظ ((آيزوليت)) في دفاعه عن لقب بطولة ((جودلفين للميل))، مؤكداً طموحاتهم إلى الفوز بهذا اللقب للعام الثاني على التوالي، قائلاً: ((آيزوليت)) قادر على الدفاع عن لقبه من خلال مستواه القوي ونتائجه السابقة القوية ومنها الفوز بلقب ((آل مكتوم مايل)) تجعله مرشحاً رئيساً للاحتفاظ باللقب.

واعترف معمر عبدالله أمين الشرفا بقوة المنافس الأبرز في الشوط ((سعودي كراون)) الذي حل ثالثاً في ((كأس السعودية)) الشهر الماضي، إذ ستكون كل الأنظار متجهة لهما في هذا الشوط، وسيصعب التكهن بهوية الفائز، إلا أنه في الوقت ذاته أبدى ثقته بجاهزية ((آيزوليت)) لخوض غمار التحدي والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز