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10.000 دولار لـ«الخيل الأفضل مظهراً»

3/25/2024 7:19:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن شركة ((فاي للدعاية والإعلان)) الإعلامية المتخصصة في الإعلانات الخارجية، ستحظى هذا العام بفرصة تقديم جائزة الخيل الأفضل مظهراً في الأمسية الأغلى والأرفع في الموسم، وقد رصدت جوائز بقيمة 10,000 دولار للفائزين في الأمسية، 1000 دولار لكل شوط عدا كأس دبي العالمي التي تبلغ جائزة أفضل الخيل مظهراً فيها 2000 دولار.

وقال علي عيسى جمعة المدير العام لشركة فاي للدعاية والإعلان: ((كل الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق الخيل، وعلى رأسه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي لمنحنا هذه الفرصة رعاةً للجائزة، ونرجو أن تبهر الأمسية الجميع)).

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