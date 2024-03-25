مواجهتان في نصف نهائي «رمضانية عجمان» لكرة القدم

تدخل منافسات بطولة كرة القدم، ضمن النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، مرحلة حاسمة في صراع اللقب، من خلال مباراتي الدور نصف النهائي على ملعب مركز كواترو الرياضي.

ويأمل حامل اللقب ((دائرة البلدية والتخطيط)) أن يواصل تفوقه التاريخي في البطولة عندما يلتقي مساء اليوم ((جامعة المدينة عجمان)) في الساعة العاشرة مساء، ويخوض في المباراة الثانية ((هيئة النقل)) مواجهة صعبة وقوية مع ((دائرة الميناء والجمارك)) في الساعة الحادية عشرة مساء.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل فريقي ((دائرة البلدية والتخطيط)) و((جامعة المدينة عجمان)) إلى نصف النهائي، عقب فوزهما على ((دائرة الأراضي والتنظيم العقاري)) و((القيادة العامة لشرطة عجمان)) بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبلغ ((هيئة النقل)) دور الأربعة بفوزه الصعب على ((الإدارة العامة للدفاع المدني)) بنتيجة 2-1، في حين انتهت المباراة الرابعة بانتصار ((دائرة الميناء والجمارك)) على ((مصرف عجمان)) بنتيجة 3-1.

وتشهد البطولة صراعاً قوياً على لقب الهداف، حيث يتصدر سالم عبدالكريم من ((دائرة الميناء والجمارك)) قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، ويتشارك المركز الثاني أربعة لاعبين بتسجيل 5 أهداف، وهم عثمان محمد أحمد من ((دائرة الميناء والجمارك)) واوا ديجوبو من ((هيئة النقل)) وسوي سيدرك من ((دائرة البلدية والتخطيط)) وجويل اوديناكا من ((الإدارة العامة للدفاع المدني)).

وأبدى عبدالعزيز عبدالله، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ومدير الدورة، سعادته بالحضور الجماهيري المميز لمباريات الدور الأول وربع النهائي، متوقعاً أن يحضر الجمهور بكثافة في مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، وأشاد بالتنظيم الاحترافي للبطولة، وبمستوى الأداء، والتنافس القوي بين الفرق، مثمّناً جهود الإعلام الرياضي في تغطية أخبار البطولة.

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