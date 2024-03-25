400 مطية في تحديات العمالقة بـ «ختامي المرموم»

استضاف ميدان المرموم للهجن، أمس، منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن ((ختامي المرموم 2024)) في يومه الـ 13، وتنافست 400 مطية في تحديات العمالقة، على مدار 12 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، ليرتفع عدد المشاركين في هذا السن حتى الآن إلى 1120 مطية بالنسبة إلى هجن أبناء القبائل، مع تبقي أشواط الرموز الستة للحول والزمول التي من المنتظر أن تقام مساء غد.

وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية الذي خصص للحول المحليات إلى شعار مانع علي محمد حمّاد الشامسي الذي قدم ((روعة)) على الصدارة بزمن 12:26:5 دقيقة، وحققت ((بيمه)) المملوكة لـ ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت 12:26:3 دقيقة، ونجح ((مربان)) في إضافة النقطة الثانية إلى شعار مانع علي محمد حمّاد الشامسي بعد أن حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل 12:40:5 دقيقة، وتألق ((القسّام)) بشعار مرغم المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت 12:43:1 دقيقة.

ويشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء اليوم، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتتنافس الشعارات الكبرى على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

طابع استثنائي

أكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024 نجح في تحقيق أهدافه، وقال: تميز المهرجان بتحديات محمومة ومثيرة، وشهد مشاركات فعالة ومثيرة، من الشعارات المختلفة المملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتلك المملوكة لأبناء القبائل، ما أضفى عليها طابعاً استثنائياً.

وقال علي بن سرود إن هذه النجاحات لم يكن لها أن تتحقق إلا بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وبفضل الجهود المتصلة لجميع اللجان العاملة بالمهرجان الذي يقام في شهر رمضان الكريم، وأضاف: مع استمرار المهرجان واقتراب أيام الحسم فيه، نحن نتابع بفرح كبير النجاح المستمر والتفاعل الإيجابي من الجمهور والمشاركين، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرائع.

وأثنى المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن على الدور الكبير والمهم الذي تقوم به ((الطاير للسيارات)) الراعي البلاتيني لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، مؤكداً أن العلاقة بين المؤسستين ممتدة لأكثر من 11 سنة، ظلت خلالها ((الطاير للسيارات)) شريكاً أصيلاً وإستراتيجياً لنادي دبي لسباقات الهجن، وقال: هذه الشراكة تتوافق بصورة كاملة مع التوجهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في سباقات الهجن.

وقال علي بن سرود إن التعاون الفعال والمثمر مع الشركاء رعاة الأحداث، وبالأخص ((الطاير للسيارات))، يعتبر من الأسباب الرئيسة التي ظلت تسهم بصورة كبيرة في نجاح المناسبات التي يشرف نادي دبي لسباقات الهجن على تنظيمها.

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