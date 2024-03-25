50 مليون مشاهد لـ«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في الصين

حصدت البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ((AJP))، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في الصين، نجاحات كبيرة؛ حيث جذبت اهتمام أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد على المنصات الإعلامية الصينية، في تأكيد لنجاح الشراكة بين شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، ومجموعة شانشي الإعلامية الصينية الضخمة ذات الثقل والتأثير الآسيوي والعالمي.

وقامت مجموعة شانشي الإعلامية التي تمتلك عدداً كبيراً من قنوات التلفزيون والراديو وصفحات التواصل والمواقع الإلكترونية الإخبارية، ببث البطولة عبر جميع منصاتها الإعلامية، وهو الأمر الذي عكس حجم المشاركة والتفاعل مع الحدث من قبل المجتمع الصيني والدول الأخرى، بالنظر لتنوع جنسيات اللاعبين واللاعبات المشاركين الذين قدموا من 10 دول.

وأرجع طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، هذا النجاح والانتشار للعبة في القارة الآسيوية والصعيد العالمي، إلى الرؤية والجهود الإماراتية المتفردة في الإبداع والتفوق، وفق توجيهات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، وقال: ((تميزت البطولة بمشاركة كبيرة وصلت لأكثر من 1300 لاعب ولاعبة بمختلف الأحزمة في كل الفئات العمرية، بداية من الأطفال والناشئين ثم الهواة، والمحترفين والأساتذة)).

آفاق واسعة

واعتبر البحري، أن هذا النجاح وحجم المتابعة الكبيرة للحدث، يفتحان آفاقاً واسعة لمواصلة الانتشار في جمهورية الصين الشعبية، التي تتمتع بتاريخ حافل في بطولات الرياضات القتالية المختلفة، إلى جانب كونها وجهة جاذبة ورائدة في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية، وهو ما أسهم في نجاح هذه البطولة على الصعد كافة، وتصدرها المشهد ضمن روزنامة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال الموسم الحالي، الزاخرة بالبطولات في جميع قارات العالم.

وفي أبرز أحداث البطولة، كان الإنجاز الذي حققه اللاعب حامد الهنائي، الطالب الإماراتي في الصين، وأحد لاعبي نادي الوحدة، الذي شارك للمرة الأولى في فئة الحزام البني في بطولة احترافية، ونجح بالفوز بالميدالية الذهبية في وزن 120 كجم، عقب الفوز بـ ((الإخضاع)) على الأنجولي أتقيل خوشبايار في النهائي.

ولم يفوت الهنائي (20 عاماً) الفرصة للمشاركة في البطولة، وهو الذي يخوض منافسات رياضة الجوجيتسو منذ سنوات، وسبق له التدرج في فئات الأحزمة الأخرى، وصولاً إلى الحزام البني، ليشكل هذا الفوز دفعة كبيرة له من أجل المضي قدماً نحو الارتقاء إلى الحزام الأسود خلال الفترة المقبلة.

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