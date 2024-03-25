فالنزويلا وألفاريز بطلا «دولية البادل» بدورة ند الشبا

توّج الثنائي الإسباني روميرو خيسوس فالنزويلا، وبول هيرنانديز ألفاريز، بلقب بطولة الاتحاد الدولي للبادل (رايز)، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية))؛ الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، المقامة حالياً في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

ونجح الثنائي الإسباني في تحقيق اللقب، بتغلبهما في المباراة النهائية على حساب الثنائي البرتغالي بيدرو أروخو وميغيل ديوس، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 4 و6 - 4، فيما توج الثنائي الإسباني المكون من اللاعبتين لوسيا بيريز بارا ولورا لوجان رودريغيز، بلقب فئة السيدات، بفوزها في النهائي على الإسبانية كاترينا كاسترو فيليلا والفرنسية وندي بارسوتي، بنتيجة 6 - 4 و6 - 2.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، بتتويج الأبطال، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبد الله بن سوقات عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل.

وفي منافسات الكرة الطائرة، ضمن الإمبراطور تأهله إلى نصف النهائي، بعدما انفرد بصدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، بنهاية الجولة الثانية، كما حجز أيضاً فهود زعبيل بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، باحتلاله المركز الثاني بـ 5 نقاط، قبل المباراة الأخيرة التي ستجمعهما الليلة وجهاً لوجه لتحديد الصدارة.

وتمكن الإمبراطور من تحقيق الفوز الثاني في الجولة الثانية على حساب زعبيل، بنتيجة 3 - 0، بواقع 27 - 25، و25 - 18، و25 - 20، وحصل لاعبه ديسمت ماثيوز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما تمكن فهود زعبيل من الفوز بصعوبة على العميد، في مباراة شهدت تنافساً قوياً وندية في الأداء، واحتاجت إلى 5 أشواط لحسم نتيجتها 3 - 2 لمصلحة فهود زعبيل، حيث قدم العميد شوطاً أول رائعاً، وفاز 27 - 25، وفي الشوط الثاني عادل فهود زعبيل الكفة، وانتزع النتيجة لمصلحته 25 - 21، ثم انتفض العميد، وفاز بالشوط الثالث 25 – 21، وشهد الشوط الرابع أداء متكافئاً بين الفريقين، والتنافس بينهما نقطة بنقطة، حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتمكن فهود زعبيل من التقدم بفارق نقطتين، والفوز بنتيجة 27 - 25، وتمكن فهود زعبيل من تحقيق الفوز الكامل في الشوط الخامس، الذي انتهى بنتيجة 15 - 10، وفاز لاعبه بول بوشجر بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

تنافس

وأعرب سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك راعي ((فريق فهود زعبيل))، عن سعادته بالمستويات القوية التي قدمها الفريق في منافسات الكرة الطائرة، وقال: ((يسرنا تجديد رعايتنا لفريق فهود زعبيل للكرة الطائرة، خلال منافسات ند الشبا الرياضية، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الدور الريادي الذي تضطلع به مجموعة إينوك لتعزيز ودعم المبادرات الرامية لتوجيه المجتمع نحو تبني مبادرات خيارات أكثر صحة، والانخراط بالأنشطة الرياضية، وفي سبيل ذلك، نواصل منذ 2022 رعاية فهود زعبيل، ونتطلع لترسيخ شراكة طويلة الأمد مع الفريق.

وتقام الليلة منافسات نصف نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، تجمع المباراة الأولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، متصدر المجموعة الأولى، مع محاكم دبي، وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي مؤسسة دبي للإسعاف، متصدر المجموعة الثانية، مع القيادة العامة لشرطة دبي، وصيف الأولى، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية، التي ستقام بعد غد الخميس، بصالة مجمع ند الشبا، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث، التي ستقام غداً الأربعاء، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

شد الحبل

ووسط حضور جماهيري لافت، انطلقت مساء أول من أمس، بطولة شد الحبل، التي تعد واحدة من الألعاب الشعبية الشهيرة في الإمارات، وجاءت منافساتها مثيرة وقوية، حيث فاز فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، على فريق بلدية دبي، في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما فاز فريق الحرس الوطني على فريق القوات البرية، وتغلب فريق مجمع ند الشبا على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وفاز فريق الدفاع المدني على فريق جمارك دبي، وفاز فريق الحرس الأميري بالشارقة، على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفاز فريق وزارة الدفاع على فريق شرطة دبي.

ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الفئة المجتمعية، فوز فريق الصقور على فريق ((مايتي بول باتريوتس))، وفوز ((استوديو زعبيل)) على ((أكاديمية إيه جي ستارز))، و((العاصفة)) على ((المستحيل))، وفاز ((كيرلا كينغز)) على فريق ((ديزرت غروب)).

وفي فئة الناشئين، فاز فريق الورقاء تيم على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطة، وفريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس على فريق ((إيه 25))، وفاز فريق استوديو زعبيل على فريق ناس جونيورز، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق ((الوثبة)).

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