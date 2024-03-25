«منارة» تتوّج بكأس الوثبة بمضمار باو الفرنسي

توّجت المهرة ((منارة)) للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري ماجيك دي بيبول، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار باو الفرنسي، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وتنافس في السباق البالغ جائزته 16 ألف يورو، 16 من المهرات العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، وحققت ((منارة)) فوزها الأول في مشاركتها السابعة، متفوقة بفارق 0.75 طول عن ((الغبراء)) لمحمد فهد العطية، فيما جاءت في المركز الثالث ((زينة)) لياس لإدارة سباقات الخيل. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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