شباب الأهلي يستقبل الشارقة في «صدارة اليد»

تنطلق، في العاشرة من مساء اليوم، مواجهة الدارة في دوري اليد بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة ضمن الجولة العاشرة بالدور التمهيدي للمسابقة. ويسعى صاحب الأرض الذي يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة إلى الانتصار على منافسه التقليدي الذي يتصدر البطولة برصيد 25 نقطة. وتقام في الوقت نفسه مباراة ثانية بين الوصل السادس برصيد 19 نقطة ومضيفه فريق مليحة الخامس برصيد 19 نقطة.

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