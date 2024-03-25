شباب الأهلي يستقبل الشارقة في «صدارة اليد»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق، في العاشرة من مساء اليوم، مواجهة الدارة في دوري اليد بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة ضمن الجولة العاشرة بالدور التمهيدي للمسابقة. ويسعى صاحب الأرض الذي يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة إلى الانتصار على منافسه التقليدي الذي يتصدر البطولة برصيد 25 نقطة. وتقام في الوقت نفسه مباراة ثانية بين الوصل السادس برصيد 19 نقطة ومضيفه فريق مليحة الخامس برصيد 19 نقطة.
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