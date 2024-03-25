«الأبيض» واليمن في موقعة حسم التأهل للدور الثالث بتصفيات المونديال الليلة

يتطلع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى تحقيق الفوز على مستضيفه منتخب اليمن، في الـ 11 من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، باستاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية، وحسم تأهله إلى المرحلة الثالثة من التصفيات القارية عن المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك قبل مباراتين على نهاية المرحلة الثانية للتصفيات، ويعزز التاريخ والعلامة الكاملة حظوظ منتخبنا في المواجهة.

وعيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من أوزبكستان لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن، بقيادة تانتشيف إيلقز، ويعاونه تاسبينكو أندريه وغايلين تيمور، وتم تكليف علي النعيمي من قطر مراقباً للمباراة.

وتحمل مواجهة الليلة، الرقم 16 في تاريخ لقاءات المنتخبين الذي يرجح كفة منتخبنا، حيث سبق وحقق الفوز في 12 مباراة جمعته بالمنتخب اليمني الذي انتصر 3 مرات .

ويضمن فوز ((الأبيض))، اليوم، اقتناصه أحد المركزين الأول أو الثاني في نهاية التصفيات، وبالتالي التأهل إلى الدور الثالث، إذ يدخل منتخبنا المواجهة متصدراً لجدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يسعى المنتخب اليمني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، إلى الخروج بنتيجة إيجابية للتمسك بأمله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة.

وفي المجموعة نفسها، تنتظر المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مواجهة سهلة أمام منتخب نيبال الأخير دون أي نقاط أو أهداف، باستاد البحرين الوطني، وفوز المنتخب البحريني يجعله في وضع جيد للتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات القارية.

وأظهر ((الأبيض)) تميزه بتحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الماضية بالترتيب، بالفوز على نيبال 4 - 0، وعلى البحرين 2 - 0، وعلى اليمن 2 - 1، وخسرت اليمن أمام البحرين 0 - 2، في الجولة الأولى، وفازت على نيبال 2 - 0، في الجولة الثانية، أما البحرين ففازت 5 - 0 في الجولة الثالثة على نيبال المطالبة بالفوز فقط في الجولات الثلاث المتبقية من تصفيات المرحلة الثانية للبقاء في المنافسة على التأهل.

واكتفى منتخبنا بمعسكر داخلي مغلق في أبوظبي، بمشاركة 26 لاعباً، وبقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وتخلل المعسكر الفوز على اليمن 2 - 1، في استاد آل نهيان.

وفي المقابل، يقود المنتخب اليمني مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، ويضم عدداً من اللاعبين المحترفين.

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