يُعدُّ المسلسل المصري ((صلة رحم)) واحداً من الأعمال المميزة والفارقة التي عرضت خلال شهر رمضان، الذي انتهى نهاية فاجعة وغير متوقعة تماماً بالنسبة للمشاهدين، الذين تابعوا بشغف رحلة طبيب التخدير (حسام) سعياً وراء تحقيق حلمه بالحصول على طفل من زوجته ليلى، التي فقدت جنينها وتم استئصال رحمها بعد الحادث الفاجع الذي كان هو المتسبب غير المباشر فيه.

حالة (ليلى) قد تتعرض لها الكثير من النساء، والتي تشكل مأزقاً حقيقياً يترك أثراً أو جرحاً ليس بالإمكان تجاوزه ببساطة، إلا بالرضا بالقضاء والقدر، أو بتبني طفل، أو بالدخول في مشروعات خيرية لخدمة الأطفال، وهذا ما اختارته زوجة الطبيب، لكن الذي عقد الأمور هو إصرار الزوج على ضرورة أن يكون لليلى طفل بأي شكل، وقد قاده إصراره هذا على الدخول في مغامرة شائكة، وذلك بتأجير امرأة لتكون رحماً حاضناً لبويضات زوجته.

القضية التي يتعرض لها المسلسل حساسة وشائكة؛ كونها تشتبك وبقوة مع المحظور الديني والقانوني والأخلاقي والاجتماعي و...، فتأجير الأرحام مسألة محرمة ديناً وقانوناً، إلا أن المسلسل يطرقها من زاوية معينة، ويناقشها بشكل إنساني دون السقوط في المباشرة أو الوعظ.

موت حسام في نهاية المسلسل هو من أكثر النهايات منطقية، فهو ليس مجرد مخرج أو حل متسرع لإنهاء العمل؛ لأن العمل متماسك ومصنوع بحرفية بعيداً عن الحشو والتمطيط الفارغ، ودون ادعاء بأن الدراما أو صنّاعها يملكون الحلول السحرية للتغيير، لا تغيير الواقع ولا تغيير الثوابت، وخاصة تلك المتماسة بشدة مع الدين، لكنهم يملكون الحق في مناقشة هذه الثوابت وموقف الإنسان منها ومن أفكار كبرى، كالقضاء والقدر والرضا، وهي قناعات لا بد من مناقشتها بكثير من الحكمة والوضوح.

موت حسام تعبير عن موت الحالم بما هو غير مسموح له، وبما يتجاوز قدرته على الفهم والإيمان بمعادلة القضاء والقدر والرضا بها، لقد تحقق حلم الطبيب وولد الطفل، لكن الحالم مات في اللحظة نفسها، فماذا لو بقي على قيد الحياة؟

يقول أحد حكماء الصين إن هناك أحلاماً من الأفضل أن لا نسعى لتحقيقها، وأن تبقى أحلاماً، فذلك أفضل للجميع.