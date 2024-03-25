عندما يلاقي منتخبنا الوطني شقيقه المنتخب اليمني, في مباراة العودة المونديالية الليلة، فهو لا يعنيه سوى تحقيق الفوز، حتى يضمن التأهل المبكر للدور الحاسم لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نعم، نترقب أن يأتينا الخبر السعيد من مدينة الخبر السعودية، حيث تقام مباراة العودة، بعد أن أقيمت مباراة الذهاب بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز (الأبيض) بهدفين مقابل هدف.

الفوز يعني بلوغنا النقطة 12 من أصل 4 مباريات، وهذه العلامة الكاملة تكفينا لبلوغ الدور القادم، بصرف النظر عن نتيجة المباراتين الباقيتين أمام نيبال والبحرين.

هذا الهدف نتمنى له أن يتحقق الليلة، حتى نشعر بالارتياح، ونعفي أنفسنا من أي قلق من الممكن أن يساورنا، أو أية ظنون تخالطنا، فالأمر لا يتحمل، ولا يجب أن يتعرض منتخب الإمارات لمثل هذه الأشياء، في مجموعة تبدو سهلة المنال، وهي في حقيقة الأمر كذلك.

معلوم أننا نبحث عن أداء يرضينا، ويشفع لنا عندما نصل إلى الدور الحاسم، الذي تشارك فيه المنتخبات الآسيوية القوية المعروفة، لكننا، ورغم أننا بالطبع نريده ونتمناه لمنتخبنا في كل مبارياته، إلا أننا نعطي الأولوية اليوم للنتيجة، حتى لو جاءت على حساب المستوى، لأن الخسارة من اليمن، ستدخلنا في دوامة من الشك وستغضبنا!

آخر الكلام

في المباراة السابقة، ورغم الفوز، إلا أن الجماهير كانت غاضبة على الأداء، لأنها تنظر لبعيد، أما اليوم، فنحن ننظر للنتيجة، حتى نتأهل ونرتاح، ويكون لدينا الترف، ومتسع من الوقت، لكي نتحدث عن كيفية بلوغ الأداء الأفضل.

نعم، لا نريد من الخبر، (بضم الخاء)، سوى الخبر السعيد ( بفتح الخاء)، حتى نرتاح، ونتداول أحاديث المستوى ونحن في الصدارة، التي يستحقها منتخب الإمارات، الذي صنع اسماً ومكانة يوم أن صعد لمونديال 90 بإيطاليا، في ظاهرة فريدة، كون أن عمره الكروي أيامها، لم يكن يتجاوز الـ 18 عاماً!