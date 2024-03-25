زايد الخير

بعد أيام معدودات تهل علينا ذكرى رحيل الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، الذي مثل عنواناً ورمزاً للعمل الإنساني، وسعى إلى ترسيخ قيم المحبة والعطاء والإيثار في نفوس أفراد مجتمعنا، وجعل من الإمارات مظلة يحتمي في ظلها كل من اختبرته الحياة بالأزمات. وتخليداً لذكرى رحيل الوالد المؤسس، كان ((يوم زايد للعمل الإنساني)) الذي يمثل محطة مضيئة في تاريخ الدولة، وعلامة فارقة في مسيرتها الطويلة، ليعكس ذلك سجلها الحافل بالمبادرات والمشاريع الإنسانية التي شيدتها بأياديها البيضاء في كافة أصقاع الأرض.

نحو عقدين من الزمن مرت على رحيل الأب والقائد الذي ترك أثره الطيب في قلوبنا، وعلمنا معاني الخير والعطاء، وقدم للإنسانية الكثير، فقد كان أحب الناس وأرحمهم للناس، وقد أثرى الإمارات والإنسانية بحكمته وريادته للعمل الخيري، واستثمر ما وهبه الله عز وجل لدولتنا لتكون في خدمة الإنسانية، فلم يترك باباً من أبواب الخير والعطاء إلا فتحه بيديه من أجل رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن ظهور الناس من دون تمييز عرقي أو ديني، فكانت بصماته ذهبية في دفاتر التاريخ.

تجربة الوالد المؤسس الشيخ زايد ملهمة، فقد كان من أبرز رواد العمل الإنساني، حيث أطلق خلال العقود الثلاثة الأولى من عمر الدولة المئات من المبادرات الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي حملتها أيادي الخير الإماراتية إلى مشارق الأرض ومغاربها لإغاثة المحتاجين. الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الخيري، بفضل مشاريعها ومبادراتها التي جعلت منها رمزاً للعطاء، ونموذجاً يحتذى به في التضامن والتكافل، ما عزز من قوة رسالتها الإنسانية ومكانتها بين الشعوب، ونجحت دولتنا في أن تكون منارة حضارية للتسامح والتآخي، بفضل رؤى قيادتنا الرشيدة التي رسخت مكانة الإمارات عاصمة عالمية للخير والعمل الإنساني المستدام.

مسار:

عمل الخير من سمات قيادتنا الرشيدة وجهود الإمارات الخيرية تجوب العالم.