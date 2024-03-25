شهامة دون ضجيج

تحركت قيادة دولة الإمارات فور وقوع المأساة في غزة، فقد كان هناك قتلى وجرحى وبيوت مهدمة ومهجرون يعيشون في العراء، لم تطلب اجتماعاً للجنة أو منظمة أو مجلس من المجالس، ولم تنتظر أحداً، اتخذت قرارها، وشرعت أبواب مخازنها، وسيرت طائراتها، وضغطت على كل الأطراف المشاركة في العدوان الذي طال الأبرياء، ولعبت دبلوماسيتها دورها الوطني والقومي في كل المحافل، وخاصة الدولية، وتواجدت في كل المساعي الباحثة عن حل.

هذه مواقف من لا يخلطون الأوراق، ولا يربطون بين مشاعرهم الإنسانية ورغباتهم السياسية، ففي غزة كان الإنسان مسلوب الإرادة هو المحور، بعيداً عن حماس وفعلتها المدانة، ونتانياهو واندفاعه الجنوني، المرفوض بشكل قاطع؛ لأنه عدوان همجي يحمل بين طياته كل مكونات الجرائم ضد البشرية، ولم تنتظر أحداً، ولم تلتفت لأحد، فالإنسانية عند قيادة الإمارات لا يساوم عليها، هي أولاً وثانياً وحتى تتوقف آلة الموت، ووضعت خطوطاً حمراء فوق خطوط الدول المساندة، ولم تتوقف عن دعم أهل غزة، مستخدمة كل الطرق والوسائل لتصل إلى من هم في أمس الحاجة إلى العون، الطائرات حملت المساعدات ووقفت الشاحنات على أبواب المعابر، والسفن نقلت ما نقلت وفرغت ما تحمل في العريش، وتدفقت الاحتياجات الضرورية والعاجلة، من محطات تحلية المياه إلى المستشفيات الميدانية والبحرية، إلى نقل الحالات الحرجة إلى مستشفياتها، هنا في أرض الخير، ولم تسمع عواء إخوان الشر، لأنها منشغلة بأنين الأطفال.

واليوم، تقول لنا الأرقام، وللعالم كله، إن الفارس الإماراتي الشهم قدم لغزة الجريحة أكثر من ربع المساعدات الإنسانية التي وصلتها، وهي أرقام تعلنها الجهات المشرفة على تلك المساعدات، فمن يمدون أيديهم إلى أشقائهم لا يحسبون ولا يعدون ما يقدمون، فهذه سمة قيادة هذه الدولة التي تعمل دون ضجيج.

حفظ الله قائدها ورئيسها ونائبه وجزاهم كل خير.