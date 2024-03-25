نتنياهو أصبح عبئاً على بايدن

دخلت العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض من ناحية، والعلاقة بين بايدن شخصياً ونتنياهو إلى مرحلة متدنية لم تصل إليها العلاقات بين واشنطن وتل أبيب من قبل.

بعد قرابة 6 أشهر من ((التدليل السياسي)) و((الدعم المفتوح)) و((الحماية الدولية)) من قبل واشنطن لتل أبيب، نفد صبر الإدارة الأمريكية بعد أن استنفدت كل وسائل التليين والإقناع والتهدئة لجنون وحماقات وحشية نتنياهو وتحالف اليمين الديني المتشدد.

آخر رسالة حملها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جولته الأخيرة إلى المنطقة تقول الآتي:

أولاً: عملية اقتحام رفح هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.

ثانياً: أي اتفاق أو مقايضة سياسية تؤدي إلى الإبقاء على أي دور لـ((حماس)) في غزة مرفوض تماماً.

ثالثاً: سوف يستمر الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في القطاع، وسوف تستمر العمليات النوعية في اغتيال قادة القسام في غزة والضفة ولبنان وسوريا.

رابعاً: مجلس الحرب الوزاري الإسرائيلي يرفض أي وقف إطلاق نار نهائي دائم، وأن أي احتمال لتهدئة هي مؤقتة بعدها سوف يستمر القتال.

خامساً: أن إسرائيل تفضل أن تتم عملية رفح بالدعم الكامل والتفهم الشديد لإدارة بايدن، ولكن في حال رفض هذه الإدارة لهذه العملية، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يجد نفسه ملزماً في جميع الظروف ومضطراً إلى القيام بالعملية حتى النهاية منفرداً دون أي تأييد من أي قوى في العالم حتى لو كانت الولايات المتحدة.

ويحمل وزير الدفاع الإسرائيلي غالنت المعاني ذاتها وهو يزور واشنطن الآن محاولاً محو آثار أي تفاهمات سابقة قام بها عضو مجلس وزراء الحرب السابق بني غانتس.

ونجح بالأمس الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي في صياغة مشروع جديد تغلب على أي اعتراضات من الأعضاء الخمسة الدائمين، وأدى إلى تمرير المجلس قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

اكتشف بايدن أن ((تدليل)) نتنياهو غير المحدود قد أصابه بـ((جنون القوة))، وأنه أصبح بمثابة غطاء مفتوح لأي عمل مخالف للقانون الدولي وللقوانين الإنسانية وأي معايير أخلاقية.

هذا الأمر أصبح –بشكل متزايد– يشكل عبئاً وخطراً على مكانة إدارة بايدن، وهي تخوض معركة الانتخابات الرئاسية في ظل نتائج استطلاعات رأي أمريكية تعكس أسوأ تقدير لأداء رئيس أمريكي في فترته الرئاسية الأولى منذ نصف قرن.

دعم إسرائيل المعنوي للرئيس الأمريكي في معركته الرئاسية أصبح الآن عبئاً عليه يهدد مكانته المضطربة للغاية.