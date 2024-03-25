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إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة للضفة

3/25/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قوات الأمن منعت تهريب أسلحة متطورة بينها عبوات تحتوي على شظايا متفجرة وألغام مضادة للدبابات إلى داخل الضفة الغربية.

وأضاف الجيش، أنّه تم كشف الأسلحة خلال عملية ضد ناشط مقيم في لبنان عضو في ((حزب الله ((والحرس الثوري الإيراني، موضحاً أنه كان يجند عناصر لتهريب الأسلحة وتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.

في الاثناء نجا قيادي في حركة ((حماس)) من هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفه الأحد في شرق لبنان، على ما أفاد مصدر أمني لبناني. وقُتل مدني سوري في الضربة التي وقعت الأحد على طريق بلدة الصويري في البقاع الغربي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكانت الضربة على بلدة الصويري التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود مع سوريا، أول استهداف لهذه المنطقة في لبنان منذ بدء تبادل القصف على خلفية الحرب في غزة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن المدني السوري كان يعمل لصالح متجر سوبرماركت في المنطقة.

وأفاد المصدر الأمني، بأن الضربة كانت تستهدف بالأساس قيادياً في ((حماس)) أثناء مروره في الطريق نفسه ونجا من الغارة.

واستهدفت 5 غارات إسرائيلية أيضاً، ليل السبت الأحد، مبنى مهجوراً لـ))حزب الله)) في منطقة بعلبك، وفقاً لمصدر أمني آخر أشار إلى إصابة 4 أشخاص بينهم عنصر في ((حزب الله)).

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