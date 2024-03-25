إسرائيل تستهدف مستشفيات غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، محاصرة 3 مستشفيات في شمال وجنوب قطاع غزة تحت وابل القصف والغارات الجوية التي لا تهدأ لليوم الـ 171 من حربه في القطاع، مخلفة عشرات الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس، ارتفاع الحصيلة إلى 32333 قتيلاً و74694 جريحاً معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.

وشن الجيش الإسرائيلي، عشرات الغارات في مناطق متفرقة من القطاع، وواصل هجماته لليوم الثامن على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ولليوم الثاني في مستشفى الأمل ومحيطه في خان يونس جنوباً، حيث قال إنه قتل 20 مقاتلاً في اشتباكات وضربات جوية في المنطقة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ القوات الإسرائيلية تحاصر كلاً من مستشفى الأمل ومستشفى ناصر الذي يبعد عنه 1.5 كلم في خان يونس، وسط قصف عنيف جداً وإطلاق نار كثيف. وأضاف: ((جميع طواقمنا تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً)). وطالبت الجمعية بتوفير ممر إنساني آمن لإجلاء الجرحى والطواقم من مستشفى الأمل الذي أغلق الجنود بوابته، بعد أن أجبرتهم القوات الإسرائيلية مساء الأحد على إخلائه.

وقالت، إن اثنين من أفرد الطاقم أصيبا بجروح، إثر إطلاق الجيش النار عليهما لدى محاولتهما إزالة الركام من الطريق.

وقال شهود عيان، إن الجيش طلب عبر مكبرات الصوت من الكادر الطبي والمرضى وجميع من يحتمون في مجمع الشفاء إخلاءه فوراً، لكن كثيرين قالوا إنهم يخافون من إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم إذا خرجوا.

احتجاز العشرات

وأفاد شهود عيان، عن احتجاز عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال وإجبارهم على خلع ملابسهم وتقييدهم والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل بهم، وإرغام عشرات النساء والأطفال على النزوح سيراً على الأقدام إلى المواصي في جنوب القطاع لمسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً.

ونسف الجيش الإسرائيلي، بالمتفجرات أكثر من 19 منزلاً ومبنى سكنياً وتجارياً في حي الرمال، متحدثاً وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة تركزت في حي الرمال وتل الهوى ومخيم الشاطئ.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى المستشفيات 107 قتلى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال عشرات المفقودين وبينهم أطفال تحت الأنقاض. وتحدثت عن مقتل 26 شخصاً وإصابة العشرات في غارات استهدفت خمسة منازل في رفح، في حين قال مسعفون فلسطينيون، إن 30 شخصاً لقوا حتفهم خلال الساعات الـ 24 الماضية في رفح. كما لقي قتل 18 شخصاً حتفهم لدى استهداف منزل عائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت حركة حماس، أمس، قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، باعتراض صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة.

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