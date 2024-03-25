غوتيريش: «الأونروا» بصيص النور الوحيد للاجئين الفلسطينيين

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، مؤكداً أنها بصيص النور الوحيد لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وشريان حياة للأمل والكرامة، وسلبها سيكون أمراً قاسياً لا يمكن استيعابه.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين في عمان: ((يجب علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا، لأن ذلك يبقي الأمل حياً، وفي عالم مظلم، فإن الأونروا هي بصيص النور الوحيد للملايين من الناس)).

وأضاف غوتيريش: ((هنا في الأردن، ولكن أيضاً في سوريا، وفي لبنان، وبطبيعة الحال في الضفة الغربية وغزة، تمثل الأونروا شريان حياة للأمل والكرامة، أرى هذا الأمل هنا، والآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب ألا ننزع هذا الأمل)).

تعزيز تماسك

وأضاف غوتيريش: ((الأونروا تسهم بشكل عميق في تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وبناء السلام، تخيلوا لو تم سلب كل ذلك، إنه أمر قاسٍ ولا يمكن استيعابه، وخاصة ونحن نكرم 171 امرأة ورجلاً من العاملين في الأونروا، الذين قتلوا في غزة، وهو أكبر عدد من الوفيات بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخنا)).

وحول قيام إسرائيل بمنع وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي بات على حافة المجاعة، قال غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن ((قرار عدم السماح لقوافل مساعدات الأونروا بالذهاب إلى شمال غزة حيث لدينا وضع مأسوي هو أمر غير مقبول على الإطلاق)).

وأكد أن من الضروري للغاية الحصول على إمدادات ضخمة من المساعدات الإنسانية الآن، وهذا يعني فتح المزيد من نقاط الدخول إلى غزة.

وأكد غوتيريش: ((التصميم على ضمان التزام الأونروا بقيم الأمم المتحدة في كل أعمالها، المراجعة المستقلة تجري على قدم وساق لتعزيز وتحسين الأونروا، وإنني أتطلع إلى توصياتها)).

وأتى التصريح في وقت أعلنت ((الأونروا)) أن إسرائيل منعتها نهائياً من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي بات على حافة المجاعة.

لا تعاون

وقال ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس، إن إسرائيل ستتوقف عن العمل مع ((الأونروا)) في غزة، متهماً الوكالة التابعة للأمم المتحدة بإطالة أمد الصراع.

وأفادت الوكالة بعدم وصول أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة، رغم التحذيرات العاجلة من حدوث مجاعة، وقالت إن هناك في المتوسط 157 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت المنطقة هذا الشهر حتى السبت الماضي. وأكدت أن إسرائيل رفضت منذ ذلك الحين دخول قوافل الغذاء العاجلة التابعة لأونروا إلى شمال القطاع.

وأوضحت أونروا أن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من القدرة التشغيلية للمعبرين الحدوديين والهدف دخول 500 شاحنة يومياً، مع وجود تحديات في كل من معبري كرم أبو سالم ورفح، وذلك في إشارة إلى المعبرين الواقعين في جنوب قطاع غزة داخل إسرائيل ومصر على التوالي.

وأضافت أونروا أن إدارة المعابر تأثرت بشدة بسبب مقتل العديد من أفراد الشرطة الفلسطينية في غارات جوية شنتها إسرائيل قرب المعابر مطلع فبراير الماضي.

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