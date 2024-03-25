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1000 منزل مدمر جراء زلزال في بابوا غينيا الجديدة

3/25/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، أمس، أن 3 أشخاص لاقوا حتوفهم، وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير، جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب بابوا غينيا الجديدة،

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن الزلزال ضرب منطقة ((إيست سيبيك)) النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.

وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة ((بوست كوريير)) المحلية، أمس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.

وصرح حاكم منطقة إيست سيبيك آلان بيرد، لهيئة الإذاعة الأسترالية ((إيه بي سي)) بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات. وقال ((وقع زلزال لم يكن أحد مستعداً له. تسبب هذا في أكبر ضرر الآن))، بحسب وكالة رويترز.

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