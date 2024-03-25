1000 منزل مدمر جراء زلزال في بابوا غينيا الجديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، أمس، أن 3 أشخاص لاقوا حتوفهم، وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير، جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب بابوا غينيا الجديدة،
وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن الزلزال ضرب منطقة ((إيست سيبيك)) النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.
وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة ((بوست كوريير)) المحلية، أمس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.
وصرح حاكم منطقة إيست سيبيك آلان بيرد، لهيئة الإذاعة الأسترالية ((إيه بي سي)) بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات. وقال ((وقع زلزال لم يكن أحد مستعداً له. تسبب هذا في أكبر ضرر الآن))، بحسب وكالة رويترز.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25032024000110011019ID1108020227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.