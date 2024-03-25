ماكرون: منفذو هجوم موسكو حاولوا تنفيذ عمليات في فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن روسيا كانت ضحية هجوم لإرهابيين وإن الجماعة التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو حاولت أيضاً ارتكاب أفعال عدة في فرنسا في الآونة الأخيرة.

وقال ماكرون للصحافيين خلال زيارة إلى جيانا الفرنسية، ((حاولت هذه الجماعة أيضاً ارتكاب عدة أفعال على أراضينا)). ورفعت الحكومة الفرنسية أول من أمس التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار في موسكو.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوى، وذكر في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس))، تويتر سابقاً، أن الخطوة، التي تم اتخاذها خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت في ضوء إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم والتهديد الذي يواجه فرنسا.

وقال أتال: ((نظراً لإعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلوح ضد بلادنا، فقد قررنا رفع وضع التعزيز الأمني إلى أعلى مستوى: حالة الطوارئ)).

ويتألف الإنذار الإرهابي في فرنسا من ثلاثة مستويات، ويمكن رفع مستوى التأهب إلى الأقصى بشكل مباشر بعد وقوع هجوم أو عندما تنشط جماعة إرهابية محددة وغير محلية.

ويجري فرض أعلى مستوى للتأهب لفترة زمنية محدودة أثناء إدارة الأزمات. فهو يسمح بتعبئة الموارد بشكل استثنائي، كما يسمح أيضاً بنشر المعلومات التي يمكن أن تحمي المواطنين في حالة الأزمات.

ورفضت روسيا أمس تأكيدات الولايات المتحدة أن تنظيم داعش هو المسؤول عن هجوم مسلح على قاعة حفلات موسيقية خارج موسكو أسفر عن مقتل 137 شخصاً وإصابة 182 آخرين، متهمة واشنطن بالتستر على أوكرانيا.

وبدلاً من ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - دون تقديم أدلة - إلى وجود ((أثر)) يشير إلى تورط أوكرانيا، وهي الاتهامات التي سارعت كييف إلى نفيها.

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