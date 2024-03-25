عودة «داعش» للواجهة.. ما سر تكثيف التنظيم لعملياته؟

أثار إعلان تنظيم داعش عن تبنيه الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة الماضي، مخاوف واسعة بشأن عودة التنظيم للواجهة من جديد وتنامي عناصره وتمددها على نطاقات أوسع.

هجوم موسكو الإرهابي لم يكن أول عمل يتبناه التنظيم خلال الأيام الأخيرة، ذلك أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر أدى إلى مقتل 30 جندياً، الأربعاء الماضي.

وفي شهر يناير الماضي أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجيرين في إيران. كذلك في الشهر ذاته أعلن مسؤوليته عن هجوم على كنيسة بإسطنبول.

هجمات التنظيم الأخيرة، لا سيما في ظل تنامي تواجده في أفريقيا، تعود إلى مساعيه لتأكيد استمرار تواجده وإعادة نفسه إلى المشهد، مُستغلاً التطورات التي تشهدها المنطقة.

فرصة للتحرك

نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، السفير صلاح حليمة، قال في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إن الظروف الإقليمية والدولية والوضع في منطقة الشرق الأوسط سواء بتطورات أوضاع الحرب في غزة والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، كلها أمور تمنح التنظيم مناخاً وفرصة للتحرك والنشاط، موضحاً أنه باعتبار أن هناك قضايا ذات بعد أمني وعسكري تجعل القوى العالمية تنشغل عن مواجهة التنظيم، فإن ذلك يمنحه فرصة أوفر للتحرك وتنفيذ عملياته .

وثمة عدة عوامل أدت لعودة نشاط تنظيم داعش والمنظمات المرتبطة به منها حركة الشباب والجهاد بوكو حرام والجهاديون الموجودون في منطقة الساحل، على رأسها حالة الاستقطاب في منطقة القرن الإفريقي من جانب بعض القوى الإقليمية والدولية لغناها بالثروات.

وأكد حليمة أن التنظيم حاول من خلال عملياته الأخيرة، إضافة إلى زيادة حركته في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، أن يوجه رسالة مفادها أنه ما زال موجوداً بنفس القوة والنشاط والتوجهات، وأن ما يجري في المنطقة لن يؤثر عليه، إضافة إلى أن محاولات إجهاضه والقضاء عليه مسألة ليست مجدية.

رسائل التنظيم إلى العالم

من جانبه، شدد خبير الشؤون الإفريقية رامي زهدي، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، على أن التنظيم يحاول إعادة نفسه للمشهد من جديد، موضحاً أن الجماعات الإرهابية عادة ما تستخدم التوترات بين الدول الكبرى في العالم كأداة من أدوات السيطرة وتغيير ديموغرافيا السكان، وهي الوسيلة الأسهل من الحروب وبالتالي هي تظهر في وقت الأزمات أكثر من أي وقت.

واستبعد فكرة أن تكون قوى دولية هي المحرك لجميع التنظيمات الإرهابية الموجودة في القارة الإفريقية، موضحاً أن هناك أيضاً إرهاباً ذاتياً تخلقه الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم توافر الأمن الغذائي والطاقي، إضافة إلى الصراعات القبلية على الموارد والنفوذ.

كذلك فإن وجود السلاح مع عدد كبير من المواطنين في عدد من الدول بالتوازي وجود الفكر المتطرف يحول المسلحين من مجرد حماية النفس والممتلكات إلى جماعات إرهابية يقودها الفكر الإرهابي. وأكد أن تنظيم داعش يحاول أن يعيد نفسه لأن الصراع الدولي على أشده خاصة الصراع على القارة الإفريقية، لا سيما وأن التنظيم جاهز لتأدية مهام من يستأجره، لفرض إرادته وتغيير موازين التفاوض والقوة.

وأرجع زهدي عودة التنظيم الأخيرة وإعادته بناء نفسه للسيطرة على الأمور كمحاولة منه أن يصدر رسائل في كل مكان بالعالم أنه موجود وقوي ويستطيع تنفيذ مهام إرهابية في عدد من النطاقات الجغرافية حتى التي هو غير موجود فيها.

وأضاف: التنظيمات الإرهابية دائماً ما تظهر في الدول التي تمثل طرفاً من أطراف الصراع الدولي، وأن هذا ما ظهر خلال العمليات الإرهابية أخيراً في كل من روسيا والنيجر وحتى إيران، ونوه بأن الرسالة من تلك العمليات هي الإشارة إلى أن التنظيم متواصل.

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