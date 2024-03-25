قصف صاروخي روسي على كييف وطائرات مسيّرة تستهدف جنوبي أوكرانيا

دوّت انفجارات عدة، أمس، وسط كييف، بعد انطلاق صفارات إنذار بالعاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى غارة روسية، فيما اندلع حريق في واحدة من أكبر محطات الطاقة الحرارية في جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى توقف وحدتي كهرباء عن العمل، وانقطاع الإمدادات عن العملاء لفترة وجيزة.

وسمع دوي خمسة انفجارات، على الأقل، وكتب رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على مواقع التواصل الاجتماعي: ((انفجارات في كييف، توجهوا إلى الملاجئ فوراً)).

وقالت سلطات مدينة كييف، وفقاً لوكالة ((رويترز))، إن حطام صاروخ سقط في منطقة بوسط المدينة، ما أدى لوقوع أضرار في مبنى سكني. كما أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن طائرات مسيرة روسية قصفت شبكة الكهرباء الأوكرانية في منطقتي أوديسا وميكولايف في جنوبي أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وحدث انقطاع للكهرباء في أجزاء من مدينة أوديسا، وعدد من نواحي المدينة. وقالت سلطات المدينة إنها اضطرت إلى إيقاف خدمات الترام والترولي باص. ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، قال حاكم منطقة روستوف الروسية، إن حريقاً اندلع في واحدة من أكبر محطات الطاقة الحرارية في جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى توقف وحدتي كهرباء عن العمل، وانقطاع الإمدادات عن العملاء لفترة وجيزة.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها دمرت 11 طائرة مسيَّرة، أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة روستوف القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لكنها لم تذكر إن كانت قد وقعت أضرار جراء ذلك. لكن قناة بازا الإخبارية على ((تلغرام))، قالت إن اندلاع الحريق بمحطة الطاقة، كان بسبب طائرات مسيَّرة أوكرانية.

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