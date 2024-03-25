«خض السقا» تجسّد روح التفاني والعطاء في رمضان

يعج التراث الإماراتي بالعديد من العادات والتقاليد الثرية التي تعكس روح العطاء الذي يتجلى بوضوح في شهر رمضان المبارك، ومنها تبرز عادة ((خض السقا))، التي تعتبر رمزاً لتفاني النساء الإماراتيات في تقديم الطعام المصنوع بحب وعناية، إذ إن ((خض السقا)) ليس مجرد حرفة تقليدية، بل تعبير عن روح التكافل والعطاء التي تميز المجتمع الإماراتي.

وأشارت الوالدة فاطمة راشد، المعروفة بـ((أم راشد))، وعاصرت مرحلة ((خض السقا))، أنه وبعد أذان الظهر، تستعد النساء لاستخراج منتجات الحليب لتكون جاهزة لتقديمها في وجبة السحور، ما يجسد العادة الجميلة والتراث الغني للإمارات.

ويعتمد أسلوب ((خض السقا)) على ((السباي))، وهي عبارة عن 3 أعمدة تربط من الأطراف العلوية، وتتباعد في الأطراف السفلية لتشكل منظراً مشابهاً لأوتاد الخيمة، وفي كل عمود، يوجد فتحة لدخول الحبال، التي تستخدم لتثبيت ((السقا)) أو القربة، وهي وعاء مصنوع من جلد الماعز وبعد تهيئته وتنظيفه وتطهيره يتم وضع اللبن فيه ((حليب الأبقار والماعز))، ويخض اللبن داخل السقا جيداً لتكوين واستخراج الزبدة والجبن، والذي يتفاوت حجمه بين كبير من جلد العجل وصغير من جلد الماعز.

وتبدأ النساء بـ((خض السقا)) في شهر رمضان المبارك من الصباح الباكر لاستخدام الزبدة والجبنة وغيرها من منتجات الألبان، ولا يقتصر ((السقا)) في استخراج اللبن والزبدة فقط، بل يشمل أيضاً إعداد السمن الطبيعي، الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من المطبخ الإماراتي.

وذكرت الوالدة ((أم راشد)) أنها تولي اهتماماً خاصاً بإعداد السمن الذي يتمتع بنكهة خاصة بسبب البهارات التي يتميز بها كل بيت تماماً كالكزبرة والحلبة والكركم الطبيعي، الذي يسبب تفاوت لون السمن حسب تركيزه، مما يميز كل منزل عن الآخر في نكهات طعامه. وتابعت: ما يميز شهر رمضان الكريم تبادل أطباق الطعام بين الجيران والألفة والمحبة.

ومع حلول شهر رمضان، تتألق عادة ((خض السقا))، حيث تتكاثر الجهود لتجهيز الأطعمة التقليدية التي تعكس الروح الرمضانية، وتتجلى فيها مدى العناية والتفاني الذي تضعه المرأة الإماراتية في إعداد الطعام لأفراد أسرتها وأحفادها، ما يضفي لمسة من الحب والدفء على كل طبق تقدمه، ويجعل شهر رمضان مليئاً بالذكريات الطيبة والتجارب اللذيذة التي تترك أثراً عميقاً في قلوب الأسرة والمجتمع.